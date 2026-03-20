Știri 20 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la biserica Buna Vestire din localitate.Mâine, de la ora 8.00, va săvârși Sf. Liturghie la Biserica „Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, din localitatea Cochirleni, județul Constanța, unde, totodată, va sfinți capela mortuară și casa parohială.Seara, de la ora 20.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Biserica Ortodoxă va prăznui miercuri, Buna Vestire.

Cu acest prilej, Biserica Buna Vestire din orașul Năvodari își va sărbători hramul.

Astfel, marți, de la ora 17.00, va avea loc slujba Vecerniei și o procesiune cu moaștele Sfântului Nectarie.

Miercuri, de la ora 8.00, va fi oficiată Sf. Liturghie de hram.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc pe 28 martie.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica „Sfinții Îngeri” și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Astăzi are loc echinocţiul de primăvară.

Astfel, ziua este egală cu noaptea.

De acum, durata zilei va creşte, iar a nopţii va scădea, până pe 21 iunie, la solstiţiul de vară.

Fenomenul astronomic este datorat înclinării axei Pământului, faţă de direcţia luminii Soarelui.

Astăzi este Ziua Mondială a Fericirii.

Printr-o inițiativă avută în anul 2012, Organizația Națiunilor Unite încurajează guvernele lumii să depună eforturi pentru a asigura starea de bine a fiecărui cetățean.

Fericirea este unul dintre scopurile fundamentale ale fiinţei umane.

Tot astăzi este marcată și Ziua Mondială a Sănătății Orale.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, campaniile privind sănătatea orală ar trebui să se adreseze copiilor de vârstă şcolară, tinerilor și vârstnicilor.

Aceștia se confruntă cel mai des cu probleme dentare, din cauza stilului de viață nesănătos.

ANAF a început acțiuni de control pe piaţa carburanţilor din toată țara.

Este vizat întregul lanţ de distribuţie, de la importatori până la comercianţii finali.

Inspectorii ANAF verifică situaţiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieţei.

În cazurile în care faptele constatate afectează concurenţa loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituţiile abilitate ale statului.

Carnea de miel va fi mai scumpă anul acesta.

Un kilogram de carne de miel se vinde acum cu 55-65 de lei, iar în supermarketuri preţurile pot ajunge până la 70 de lei pe kilogram.

Faţă de anul trecut, carnea este mai scumpă cu peste 20%, după creşterea costurilor la furaje, medicamente şi combustibil, avertizează crescătorii de ovine.

În plus, fermierii sunt afectaţi şi de războiul din Orientul Mijlociu, deoarece ţările arabe erau o piaţă bună de desfacere.