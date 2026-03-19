Știri 19 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfințite la biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Constanța, zona Boema.Tot mâine, de la ora 17.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica Buna-Vestire din Năvodari.Sâmbătă, de la ora 8.00, ierarhul Tomisului va săvârși Sf. Liturghie la Biserica „Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, din localitatea Cochirleni, județul Constanța, unde, totodată, va sfinți capela mortuară și casa parohială.Seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc pe 28 martie.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Departamentul Social – Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului invită constănțenii la o proiecție de film.

Acesta se intitulează “Încercările lui Matei” și reprezintă o parabolă modernă a fiului risipitor.

Evenimentul se va desfășura în această seară, de la ora 19.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis, cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în contextul Lunii pentru Viață.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța lansează proiectul Butonul Roșu pentru raportarea incidentelor din școli.

Potrivit inspectorului școlar general, Claudia Portase, prin implementarea Butonului Roșu, elevii și cadrele didactice vor avea la dispoziție un instrument digital simplu și accesibil prin care pot semnala rapid situații precum bullying, violență, abuz sau alte comportamente care afectează siguranța și starea de bine a elevilor.

Proiectul vizează toate școlile din județul Constanța.

De asemenea, vor fi implementate modulele digitale dedicate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde care permit planificarea, transmiterea și validarea activităților extrașcolare direct în platformă.

Acestea vor reduce semnificativ timpul și efortul administrativ pentru școli și inspectorat.

Gala Destinația Anului 2026 va avea loc la Cazinoul din Constanța.

Aceasta se va desfășura pe 14 mai, iar evenimentul marchează desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România.

Mamaia susține pentru al treilea an consecutiv categoria stațiunilor turistice din cadrul competiției Destinația Anului, în calitate de mentor, după ce în edițiile anterioare s-a numărat printre destinațiile câștigătoare.

Programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal vor fi extinse.

Anunțul a fost făcut de ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete.

El a adăugat că bugetul pentru programele naţionale de sănătate dedicate screeningului şi prevenţiei ajunge în acest an la 1,2 miliarde de lei faţă de 900 de milioane în 2025.

De asemenea, se extinde şi screeningul neonatal prin creşterea numărului de biomarkeri testaţi la naştere de la 3 la 22 de afecţiuni, ceea ce înseamnă depistare mai rapidă şi şanse reale pentru copii încă din primele zile de viaţă.

Prețurile carburanților sunt în creștere permanentă.

Astfel, preţul mediu al motorinei a ajuns la 9 lei şi 25 de bani pentru varianta standard şi la 9 lei şi 75 de bani pentru cea premium.

Şi preţul benzinei îşi continuă trendul ascendent și a ajuns la o valoare medie de 8 lei şi 75 de bani.

Preţul petrolului pe pieţele internaţionale a revenit pe creştere, ieri, la prânz și a urcat din nou la nivelul de 103 dolari.