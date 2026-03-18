Știri 18 martie 2026

Apoi, va săvârși Taina Sfântului Maslu.Tot astăzi, de la ora 18.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Mireasa, comuna Târgușor, județul Constanța.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc pe 28 martie.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Departamentul Social – Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului invită constănțenii la o proiecție de film.

Acesta se intitulează “Încercările lui Matei” și reprezintă o parabolă modernă a fiului risipitor.

Evenimentul se va desfășura mâine, de la ora 19.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis, cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în contextul Lunii pentru Viață.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului pentru aproape toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 20.00.

Temporar, vântul va avea intensificări, în majoritatea regiunilor, iar mâine în Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40…45 km/h.

În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h.

Traficul aerian civil va fi suspendat temporar pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”.

Acesta va fi închis de vineri 20 martie, ora locală 12:00, până sâmbătă 21 martie, ora locală 19:30.

Reprezentanții Aeroportului au transmis că “închiderea temporară are că scop relocarea tehnicii din terminalul provizoriu în noul terminal și stabilirea conexiunilor informatice, acțiuni premergătoare operaționalizării noului terminal de pasageri”.

Un sistem modern de semaforizare a fost amplasat la trecerea de pietoni de pe bulevardul I.C. Brătianu, la intersecția cu strada Matei Millo.

Acesta este situat în zona Serviciului Siguranță Rutieră Constanța, din cartierul Palas și dispune de semafoare LED suspendate, precum și de un sistem de gestionare a timpilor de semaforizare, activat prin buton de către pietonii care doresc să traverseze.

Sistemul de semaforizare va fi extins și la alte treceri de pietoni din municipiul Constanța.

Transportul feroviar trece la ora de vară, în noaptea de 28 spre 29 martie.

Trenurile aflate în circulație la ora 03:00 vor înregistra ajustări în plecări și întârzieri temporare, gestionate conform rangului trenurilor și instrucțiunilor operatorilor de circulație, deoarece ora 03:00 devine ora 04:00.

Călătorii sunt sfătuiți să consulte în prealabil mersul trenurilor pentru a planifica deplasările.