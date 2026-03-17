Știri 17 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 16.00, Taina Sfântului Maslu la parohia „Adormirea Maicii Domnului II” din localitate.Apoi, de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la parohia „Sfântul Dumitru” din localitatea Lumina, județul Constanța.Mâine dimineață, de la ora 6.45, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.Tot mâine, de la ora 15.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfințire a Capelei Mortuare, urmată de Taina Sfântului Maslu la parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din localitatea Viișoara, județul Constanța.Seara, de la ora 18.00, Ierarhul nostru va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Mireasa, comuna Târgușor, județul Constanța.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc pe 28 martie.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea are loc cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Departamentul Social – Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului invită constănțenii la o proiecție de film.

Acesta se intitulează “Încercările lui Matei” și reprezintă o parabolă modernă a fiului risipitor.

Evenimentul se va desfășura joi seara, de la ora 19.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis, cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în contextul Lunii pentru Viață.

Energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț din ultimul an de 57 %.

Așa arată datele publicate de Institutul Național de Statistică în ceea ce privește inflația, în februarie 2026, comparativ cu luna similară de anul trecut.

În schimb au avut loc și ieftiniri, cum ar fi în cazul gazelor cu 5 % sau al serviciilor de transport aerian cu 2,2 %.

Distribuirea noilor tichete valorice pe suport electronic aferente Programului social „RESPECT”, a început de ieri.

Acestea se acordă pentru înlocuirea cardurilor emise anterior, a căror valabilitate a expirat la data de 28 februarie 2026.

Municipalitatea reamintește că pot beneficia de Programul „RESPECT” doar persoanele care au achitat, la termenul scadent, toate sumele datorate bugetului local.

Guvernul propune, anul acesta, un buget construit pe trei direcţii esenţiale.

Este vorba despre creşterea veniturilor, controlul cheltuielilor şi un nivel record al investiţiilor publice.

Creşterea economică luată în calcul este de un procent, iar ţinta de deficit asumată este de 6,2% din PIB.

Pe de altă parte, sporurile, indemnizaţiile şi primele în sectorul public rămân la nivelul lunii decembrie 2025, iar punctul de referinţă pentru cuantumul pensiilor se menţine la nivelul de 81 de lei.

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat va fi aprobat, în această săptămână, de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că măsura îi vizează strict pe beneficiarii de pensii speciale, în timp ce persoanele cu pensii bazate pe contributivitate nu vor fi afectate de noile restricții.

Proiectul va fi trimis Parlamentului spre adoptare.