Știri 16 martie 2026

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica Sfinții Îngeri și retur.Acţiunea are loc cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi închisă de Paști.

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei, în perioada sărbătorilor pascale și pe întreaga durată a acestora, Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbe sau vizitare, deoarece, în prezent, în interiorul acesteia se continuă execuția lucrărilor de pictură.

Doar slujba Vecerniei, care va preceda Procesiunea de Florii, va fi săvârșită în după-amiaza Sâmbetei lui Lazăr, pe platoul situat în fața Catedralei Naționale.

Patriarhia Română precizează că slujbele liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului vor fi săvârșite la Catedrala Patriarhală.

Nouă containere pentru reciclarea produselor textile vor fi amplasate în orașul Constanța.

În prezent, în oraș există un singur astfel de container, în zona ICIL.

„În aproximativ o lună urmează să fie montate și celelalte containere în mai multe zone ale orașului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Luminița Lare.

Industria textilă este una dintre cele mai poluatoare, în special din cauza articolelor realizate din fibre artificiale, care rezistă în natură la fel de mult precum plasticul.

Lucrările la parcul de pe locul fostelor Galerii Soveja ar putea fi reluate în primăvară.

Primarul Vergil Chițac spune că atribuțiile vor fi împărțite între municipalitate, Confort Urban și unul dintre operatorii care se ocupă de spațiile verzi din Constanța.

În schimb, lucrările la parcul Perdeaua Verde de la ieșirea din Constanța către Lazu și Cumpăna nu vor fi deocamdată finalizate.

Primarul Constanței, Vergil Chițac spune că în zonă vor fi realizate și căi de acces, dar și sonde pentru irigații.

Rata fertilității din Uniunea Europeană a scăzut îngrijorător.

Este vorba de o scădere de 1,34%, cea mai redusă cotă de la începutul măsurătorilor din anul 2001.

România se situează ușor peste această cotă, dar este sub nivelul statelor din vecinătate.

Anul trecut, în Uniunea Europeană s-au născut 3,55 de milioane de copii, o scădere cu 120.000 de nașteri față de anul precedent.

Mai multe asociaţii care activează în domeniul protecţiei mediului cer ministrului Diana Buzoianu să se opună unei iniţiative europene de reducere a nivelului de protecţie a apelor.

Acestea spun că o astfel de măsură, deşi ar putea încuraja industria, ar duce la creşterea gradului de poluare a apelor, inclusiv în România.

De asemenea, asociațiile au mai precizat că Uniunea Europeană vrea să reducă nivelul de protecţie a apelor, pentru a înlesni investiţii, inclusiv în sectorul mineritului, ceea ce, va înrăutăţi starea apelor.

Românii plătesc mai mult pentru alimente, servicii și energie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Inflația se menține peste 9% pentru a șaptea lună consecutiv.

La capitolul alimente, cea mai mare creștere de preț s-a înregistrat la cafea, care este cu peste 25% mai scumpă decât anul trecut.

S-au scumpit și fructele proaspete cu 16%, pâinea și laptele cu 10%, ouăle cu 14% și carnea, în medie, cu 10%.

Există însă și câteva alimente care s-au ieftinit față de anul trecut, printre care cartofii, fasolea, făina și mălaiul.