Știri 13 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.00, slujba de sfințire mare și Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitate.După slujbă, credincioșii se vor putea închina în Sfântul Altar.De la ora 17.45, va săvârși slujba Vecerniei, urmată de Acatistul Sfintei Cruci și Acatistul Învierii Domnului la Crucile de leac de la mănăstirea Dervent.Duminică, de la ora 9.45, ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, din localitatea Ciocănești, județul Suceava.Luni, de la ora 6.45, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Etapa județeană a Olimpiadei de Religie se va desfășura mâine la Liceul teoretic Decebal din Constanța.

Proba de concurs va începe la ora 10.00, iar durata acesteia este de 3 ore.

Accesul candidaților va fi permis în intervalul orar 8.15 – 9.15, pe baza carnetului de elev sau a cărții de identitate.

Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs.

Mănăstirea Văcăreștii Noi din județul Constanța organizează o conferință națională.

Tema o constituie “Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice” și se va desfășura mâine, de la ora 14.00, la mănăstirea Văcăreștii Noi din apropierea localității Lumina.

Conferința va fi susținută de coordonatorul Centrului Ortodox de Recuperare din Adicții “Sf. Maximilian” din Iași, părintele Iulian Negru, decanul Facultății de Psihologie, din cadrul Universității Ovidius, Conf. Univ. Dr. Raluca Matei, Lect. Univ. Dr. Marinela Carmen Grigore și Lect. Univ. Dr. Ionuț Eduard Bolboașă, din cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Ovidius și psiholog clinician Oana Sorina Florescu.

De asemenea, va fi prezent și Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Scopul evenimentului este de a oferi răspunsuri teologice și psihologice concrete la consecințele devastatoare ale adicției.

CRTS Constanța și Arhiepiscopia Tomisului organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura luni, 16 martie, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Acțiunea de donare va avea loc între orele 8.30 și 12.30.

Astăzi este Ziua Mondială a Somnului.

Aceasta este coordonată de Asociaţia Mondială a Medicinei Somnului și are ca scop conştientizarea tulburărilor de somn, cu ajutorul unui specialist în domeniu.

Cele mai multe tulburări de somn pot fi prevenite sau tratate, dar mai puţin de o treime din suferinzi recurg la ajutor profesionist.

Tulburările de somn constituie o problemă globală ce ameninţă sănătatea şi calitatea vieţii pentru jumătate din populaţia lumii.

Potrivit statisticilor, 10% din populaţia mondială este mulţumită cu 6-7 ore de somn pe noapte, iar 15% are nevoie de mai mult de 9 ore.

Parlamentul a aprobat dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat anterior, hotărârea care să permită prezenţa în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilităţi ale Statelor Unite, ce se vor desfăşura pe o perioadă determinată.

Subiectul a fost dezbătut în ședința CSAT de miercuri.

Preţurile combustibililor continuă să crească la nivel mondial, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

În România, preţul motorinei a crescut cu aproape 20 de bani, în ultimele două zile și a ajuns la majoritatea benzinăriilor, la aproape 8,90 lei, în cazul variantei standard, şi la peste 9,40 lei pentru cea premium.

Şi preţul benzinei a crescut, astfel că varianta standard este comercializată la un preţ mediu ce depăşeşte 8,40 lei pe litru, în timp ce preţul pentru benzina premium trece de 9,10 lei, la tot mai multe staţii de alimentare cu carburanţi.