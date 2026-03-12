Știri 12 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

Mănăstirea Văcăreștii Noi din județul Constanța organizează o conferință națională.

Tema o constituie “Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice” și se va desfășura sâmbătă, de la ora 14.00, la mănăstirea Văcăreștii Noi din apropierea localității Lumina.

Conferința va fi susținută de coordonatorul Centrului Ortodox de Recuperare din Adicții “Sf. Maximilian” din Iași, părintele Iulian Negru, decanul Facultății de Psihologie, din cadrul Universității Ovidius, Conf. Univ. Dr. Raluca Matei, Lect. Univ. Dr. Marinela Carmen Grigore și Lect. Univ. Dr. Ionuț Eduard Bolboașă, din cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Ovidius și psiholog clinician Oana Sorina Florescu.

Scopul evenimentului este de a oferi răspunsuri teologice și psihologice concrete la consecințele devastatoare ale adicției.

CRTS Constanța și Arhiepiscopia Tomisului organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura luni, 16 martie, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Acțiunea de donare va avea loc între orele 8.30 și 12.30.

Camera Deputaţilor a adoptat modificări la legea privind protecţia copilului, astfel încât tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială să primească fără discriminare o indemnizaţie lunară până la 26 de ani.

Pentru a primi banii, ei trebuie să urmeze o formă de învăţământ sau să fie angajaţi.

Măsura elimină excepţia care îi excludea pe cei ieşiţi din sistem înainte de octombrie 2023.

Actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare.

,,Salvați Copiii” Romania cere autorităților măsuri urgente împotriva sărăciei infantile.

Organizaţia atrage atenţia că 32% dintre copiii mai mici de 16 ani sunt afectaţi de privaţiuni materiale, mai mult decât dublul mediei la nivelul Uniunii Europene.

Datele Eurostat arată că o treime dintre minorii care au între 10 şi 15 ani se confruntă cu lipsuri materiale, fenomen întâlnit şi la aproape 28% dintre copiii mai mici de 6 ani.

Gara din Constanța va fi modernizată.

Purtătorul de cuvânt al Regionalei CFR SA Constanța, Cătălin Schipor, a declarat că “zilele trecute a fost obținut certificatul de urbanism, iar în momentul de față se caută o sursă de finanțare pentru executarea proiectului”.

În ceea ce privește ideea de relocare a Gării actuale, nu există nicio propunere în acest moment.

Inteligența artificială revoluționează cercetarea farmaceutică.

Aceasta reduce costurile și timpul de cercetare cu până la 30%.

În prezent, 62% dintre companiile farmaceutice integrează soluții de inteligență artificială în departamentele lor de cercetare și dezvoltare, cu o creștere estimată de 45% în următorii cinci ani.