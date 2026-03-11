Știri 11 martie 2026

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 15.00, Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite.Seara, de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ilie și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mangalia.

Mănăstirea Văcăreștii Noi din județul Constanța organizează o conferință națională.

Tema o constituie “Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice” și se va desfășura sâmbătă, de la ora 14.00, la mănăstirea Văcăreștii Noi din apropierea localității Lumina.

Conferința va fi susținută de coordonatorul Centrului Ortodox de Recuperare din Adicții “Sf. Maximilian” din Iași, părintele Iulian Negru, decanul Facultății de Psihologie, din cadrul Universității Ovidius, Conf. Univ. Dr. Raluca Matei, Lect. Univ. Dr. Marinela Carmen Grigore și Lect. Univ. Dr. Ionuț Eduard Bolboașă, din cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Ovidius și psiholog clinician Oana Sorina Florescu.

Scopul evenimentului este de a oferi răspunsuri teologice și psihologice concrete la consecințele devastatoare ale adicției.

CRTS Constanța și Arhiepiscopia Tomisului organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura luni, 16 martie, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Acțiunea de donare va avea loc între orele 8.30 și 12.30.

Simulările pentru Evaluarea Națională, programate săptămâna viitoare, se vor desfășura în condiții normale în județul Constanța.

Declarația a fost făcută de șefa Inspectoratului Școlar Județean, prof. Claudia Portase, deși sindicaliștii din educație au anunțat că iau în calcul boicotarea acestor examene.

Potrivit calendarului anunțat, elevii de clasa a VIII-a ar urma să susțină probele simulării Evaluării Naționale în zilele de 16, 17 și 18 martie, iar probele scrise pentru simularea examenului de Bacalaureat sunt programate în perioada 23 – 26 martie.

Prețul motorinei va continua să crească, pe fondul ofertei mondiale de țiței tot mai scăzute.

În România, faţă de săptămâna trecută, preţul motorinei s-a majorat în medie cu 10 bani pe litru și a ajuns la unele benzinării la peste 8,70 lei, în cazul variantei standard, şi la aproape 9,40 lei pentru cea premium.

Pentru a tempera scumpirile la carburanți, autoritățile analizează reducerea temporară a accizelor și a altor taxe.

Lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în municipiul Constanța, continuă.

Acestea fac parte din proiectul de creștere a eficienței energetice a infrastructurii de iluminat.

Săptămâna aceasta, sunt programate lucrări pe străzile Soveja, Suceava, Dezrobirii și pe b-dul Tomis.

Pe durata intervențiilor pot apărea restricții temporare de circulație sau modificări punctuale în funcționarea iluminatului public.

Serviciul Public de Impozite și Taxe anunță că au fost emise peste 5.000 de somații pentru cei care nu au achitat taxa de salubrizare în anul 2025.

Dintre acestea, 1.500 vor fi comunicate prin intermediul platformei eTax SPIT, iar 3.950 vor fi expediate prin intermediul serviciilor poștale.

Pentru a evita continuarea procedurilor de executare silită, debitorii au obligația achitării sumelor datorate în termen de 15 zile de la data comunicării somației.