Știri 10 martie 2026

Ierarhul nostru va săvârși astăzi de la ora 16.00, Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite.Mâine, de la ora 15.00, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite, tot la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ilie și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mangalia.

CRTS Constanța și Arhiepiscopia Tomisului organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura luni, 16 martie, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Acțiunea de donare va avea loc între orele 8.30 și 12.30.

Majoritatea copiilor sunt expuși riscurilor online și nu cer ajutor.

Un studiu realizat de organizația Salvați Copiii arată că peste 70% dintre copii petrec cel puțin trei ore zilnic online, ceea ce îi expune frecvent la situații periculoase.

Potrivit datelor, 60% dintre copii au asistat la cazuri de cyberbullying, iar aproape jumătate au fost contactați de persoane necunoscute.

De asemenea, 68% au întâlnit conținut nepotrivit sau înfricoșător.

Cu toate acestea, doar 5% dintre copii aleg să discute cu un adult despre aceste experiențe, ceea ce arată o lipsă majoră de comunicare și sprijin.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România cere scăderea accizelor la carburanţi şi reglementarea reală a preţului RCA.

Organizaţia solicită Guvernului să explice cum a fost posibilă scumpirea carburanţilor la pompă, deşi există stocuri pentru următoarele şase luni.

Confederaţia transmite că transportatorii sunt primii afectați de scumpirile carburanţilor şi ale poliţelor RCA.

Țigările electronice şi dispozitivele pentru încălzirea tutunului în spaţiile publice închise sau în locurile deschise frecventate de copii ar putea fi interzise.

Așa arată un proiect de lege aflat în procedură parlamentară.

Astfel sunt prevăzute amenzi între 100 și 500 de lei pentru minorii care nu respectă noile reglementări.

Alte prevederi vizează persoanele de peste 18 ani, pentru care se interzice în toate spațiile publice închise, inclusiv locurile frecventate de copii, dar și în spațiile deschise, cum sunt terenurile de sport sau locurile de joacă.

Adulții care încalcă legea riscă amenzi de până la 1.000 de lei.

Studenții protestează pentru finanțarea educației.

Aceștia spun că în ultimul an au fost adoptate mai multe măsuri de austeritate care le afectează direct condițiile de studiu.

Printre acestea se numără limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar între domiciliu și centrul universitar, reducerea fondului de burse și protecție socială cu aproximativ 52% și eliminarea burselor pentru studenții aflați pe locuri cu taxă.

Organizația face apel la studenți, elevi și cadre didactice să participe la protestul din 14 martie de la ora 19:00, în Piața Victoriei din București.

România primește 150 de milioane de euro pentru baterii de stocare a energiei.

Schema de finanţare a fost aprobată de către Comisia Europeană.

Programul va fi lansat în trimestrul al doilea din acest an, iar un proiect va putea obţine până la 69.000 de euro pentru fiecare MWh de stocare instalat, cu un total maxim de 15 milioane de euro.