Știri 9 martie 2026

Aceştia erau soldaţi romani, greci şi armeni, care se aflau detaşaţi în Armenia, pe vremea împăratului roman Liciniu.Deoarece au refuzat să se închine idolilor, guvernatorul Armeniei i-a închis timp de 8 zile, după care i-a condamnat la moarte prin îngheţare în lacul Sevastia.Prin puterea lui Dumnezeu, apa lacului s-a dezgheţat şi peste capetele martirilor s-au coborât 40 de cununi strălucitoare.Potrivit tradiţiei populare, gospodinele creştine pregătesc preparate specifice în forma cifrei 8, care simbolizează Ziua Învierii.Totodată, astăzi este și Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji zilele acestea la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va săvârși astăzi și mâine de la ora 16.00, Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite.

Miercuri, de la ora 15.00, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite, tot la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ilie și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mangalia.

93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic.

Așa arată un studiu al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române.

În clasamentul rețelelor sociale preferate, TikTok și Instagram conduc cu 71%, respectiv 66% utilizatori zilnici.

Doar 16% dintre cei intervievați nu dețin conturi pe aceste platforme, iar 46% au folosit programe de inteligență artificială în ultimele 12 luni.

Cercetarea se numește „Siguranța copiilor în mediul online” și a fost realizată anul trecut.

Distribuția tichetelor valorice pe card, aferente Programului „RESPECT” începe luna aceasta.

Data exactă a începerii distribuției plicurilor ce conțin noile carduri va fi anunțată pe site-ul Primăriei Constanța, pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, precum și în mass-media locală.

Pot beneficia de Programul „RESPECT” doar persoanele care au achitat, la termenul scadent, toate sumele datorate bugetului local.

33 de medicamente noi vor intra pe lista de gratuite şi compensate.

De asemenea, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că se vor extinde indicaţiile terapeutice pentru alte 19 medicamente.

Conform ministrului Sănătății, va fi introdus în sistem și primul medicament radiofarmaceutic, Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Naţional de Oncologie, destinate tratamentului pentru: melanom, carcinom hepatocelular, limfoame, cancer pulmonar și mamar.

Compania Vel Pitar România a inițiat retragerea de pe piața a unor loturi de pâine după depistarea unui corp străin într-un caz izolat.

Este vorba despre cantități limitate de Pâine Domnească albă de 1 kg, cu date de expirare 11, 16 și 17 martie, transmite ANSVSA, iar corpul străin depistat este un fragment de material plastic de culoare albă.

Persoanele care dețin produse din aceste loturi sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde le-au achiziționat, până pe 17 martie.

Contravaloarea lor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Guvernul a adoptat un proiect de lege cu reguli mai clare de control asupra banilor publici.

Noile măsuri în acord cu cadrul de guvernanță economică al Uniunii Europene limitează drastic creșterea anuală a cheltuielilor și oferă Consiliului Fiscal puterea de a cere socoteală public miniștrilor care nu respectă recomandările economice.

Totodată, autoritățile vor fi obligate să raporteze datele despre deficit la termenele și în formatele folosite de toate statele membre ale Uniunii Europene, iar în calculele de risc vor trebui să includă și impactul catastrofelor naturale sau al schimbărilor climatice.

Proiectul de lege va fi transmis în Parlament pentru dezbatere și adoptare.