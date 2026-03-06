Știri 6 martie 2026

Ierarhul nostru, va săvârși de la ora 7.00, Sfânta Liturghie la biserica schitului „Sfântul Efrem, Episcopul Tomisului”, iar de la ora 16.30, va oficia slujba Privegherii la mănăstirea Văcăreștii Noi, din apropierea localității Lumina.Noaptea, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea Văcăreștii Noi.Astfel, în ajunul sărbătorii Sfinților 40 de mucenici din Sevastia așezământul monahal își va cinsti acești ocrotitori.Totodată, pe 9 martie sunt pomeniți și mărturisitorii din perioada regimului comunist.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

În acest moment este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de 0 negativ și A pozitiv.

Programul de donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până la ora 20.00.

Astfel, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h, în sudul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

Lucrările de reabilitare a malurilor lacului Tăbăcărie au început zilele acestea.

Intervențiile vizează reabilitarea parapeților din beton și a zonelor de promenadă, în cadrul unui contract în valoare de aproximativ 25 de milioane de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de maxim 21 de luni.

Suplimentar, vor fi executate lucrări de apărare a malului și vor fi reabilitate aleile pietonale.

De asemenea, va fi amplasat un podeț pietonal suspendat, care va oferi o nouă legătură între zonele lacului.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat și proprietarii imobilelor mai vechi de 50 de ani ar putea beneficia de reducerea impozitelor.

Reprezentanții SPIT Constanța spun că lucrează deja la implementarea modificărilor adoptate de Guvern.

Totodată, aleșii locali au convocat o ședință extraordinară pe această temă.

Carburanții s-au scumpit din nou.

În Bucureşti un litru de benzină standard a ajuns la 8 lei si 31 de bani la unul dintre distribuitori.

În medie, scumpirile sunt de aproximativ 40 de bani, faţă de săptămâna trecută.

Premierul Ilie Bolojan este de părere că preţul la combustibili va depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu.

În aceste condiţii, autorităţile încearcă să limiteze efectele şi ar putea să reducă accizele la combustibili, dacă preţurile se apropie de 9 lei pentru un litru.

În România, prevalența supraponderalității la copiii de 7 ani este de 27,5%, iar la cei de 8 ani, de 32%.

Așa relevă un studiu realizat de Institutul Național de Sănătate Publică.

Excesul ponderal la copii afectează sănătatea fizică și mentală, performanțele școlare și calitatea vieții, și cresc totodată riscul de obezitate și de boli netransmisibile la vârsta adultă.

INSP, cu sprijinul Direcțiilor județene de sănătate publică și în parteneriat cu Inspectoratele școlare județene, realizează evaluarea stării de nutriție a copiilor din ciclul primar în cadrul Programului Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate.