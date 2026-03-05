Știri 5 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.45 Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 6.50, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrală.Sâmbătă, de la ora 7.00, va oficia Sfânta Liturghie la biserica schitului „Sfântul Efrem, Episcopul Tomisului” din comuna Ciocârlia, iar de la ora 16.30, va oficia slujba Privegherii la mănăstirea Văcăreștii Noi, din apropierea localității Lumina.Noaptea, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea Văcăreștii Noi.Astfel, în ajunul sărbătorii Sfinților 40 de mucenici din Sevastia așezământul monahal își va cinsti acești ocrotitori.Totodată, pe 9 martie sunt pomeniți și mărturisitorii din perioada regimului comunist.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

În acest moment este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de 0 negativ și A pozitiv.

Programul de donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

Municipiul Constanța va avea o pasarelă pietonală între Faleză Sud – Poarta 6 și Km 4-5.

Aceasta va asigura o traversare sigură și rapidă a liniilor de cale ferată, acces facil pentru elevi, și cetățenii din zonă și condiții moderne pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Valoarea totală a contractului este de 10 miliarde de lei, iar durata de implementare este de 14 luni.

Zeci de locuri de parcare din cartierul constănțean Poarta 6 vor fi desființate.

Potrivit Primăriei Constanța, se caută soluții de relocare a acestora.

Municipalitatea spune că pe locația actuală vor fi construite trei stații de încărcare rapidă pentru cele 22 de autobuze electrice care vor fi introduse în perioada mai-iunie, pe linia 2-43.

Guvernul lansează platforma online „Fără hârtie” pentru semnalarea și reducerea birocrației.

Este un demers prin care invită cetățenii să se implice interactiv și transparent în digitalizarea administrației publice, prin semnalarea birocrației greoaie cu care se confruntă la adresa fără-hartie.gov.ro.

Guvernul va centraliza, o dată la 30 de zile, 10 dintre cele mai frecvente probleme și le va transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate.

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază urmează să expire la finalul acestei luni.

În acest context, Ministerul Agriculturii pregăteşte un act normativ prin care va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie, în cazul în care inflaţia depăşeste un anumit procent.

Plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă în iulie 2023, timp de 90 de zile, dar apoi a fost prelungită de mai multe ori.

Beneficiile de asistență socială vor fi plătite mai devreme în această lună.

Mâine, vor fi virate în conturi alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Distribuirea prin poștă începe pe 10 martie, iar plățile pentru persoanele cu dizabilități vor fi efectuate trei zile mai târziu.

Alte beneficii sociale vor fi achitate din 20 martie.