Știri 4 martie 2026

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.50, Sfânta Liturghie.Noaptea, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare.

Apelul vine în contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.

Consecințele războiului sunt reflectate în creșterea alarmantă a numărului de victime civile, în amplificarea violenței și a tulburărilor sociale și în extinderea sărăciei și a foametei.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

În acest moment este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de 0 negativ și A pozitiv.

Programul de donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

România este pregătită să menţină prețul la benzină şi motorină.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a atras atenţia că nu există, în acest moment, niciun motiv ca tariful carburanţilor să ajungă 10 lei pe litru, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Bogdan Ivan a precizat că nu vor fi probleme nici în privinţa gazelor naturale, întrucât nivelul stocurilor este peste pragul necesar pentru siguranţa energetică.

Sistemul de garanţie-returnare ar putea include mai multe categorii de ambalaje din sticlă, plastic sau metal.

Așa prevede un proiect adoptat de Senat, ca primă cameră sesizată.

Măsura va fi aplicabilă din anul 2028 și este motivată de faptul că încă sunt multe recipiente de acest tip care ajung la groapa de gunoi, în loc să fie transformate în materie primă reciclabilă.

Potrivit fostului ministru al Mediului, Mircea Fechet, peste 8 miliarde de ambalaje au fost colectate până în prezent, în SGR.

Comisia Europeană alocă 65 de milioane de euro pentru plata primelor de carieră didactică.

Profesorii care predau în învățământul preuniversitar și universitar vor primi anual 1.500 de lei, sub forma unui voucher, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu.

Numărul beneficiarilor a fost redus însă de la 267.000 la 220.000 de cadre didactice și cel puțin 65% din sumă trebuie alocată cursurilor de formare profesională stabilite de Ministerul Educației.

Producătorii români de flori cer ajutorul autorităților pentru a evita falimentul.

În acest domeniu, costurile au crescut semnificativ, iar producătorii din țară spun că nu sunt deloc ajutați de către stat, deși clima și solul de la noi le permit să cultive florile pe care le importăm.

Cultivatorii români asigură 30% din consumul intern de flori, iar restul provin din import.