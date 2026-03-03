Știri 3 martie 2026

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Adormirea Maicii Domnului”.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Astăzi este Ziua Mondială a Scriitorilor.

Tot astăzi este sărbătorită și arta scrisului şi toţi cei care scriu creativ, se străduiesc să înţeleagă viaţa şi cred în libertatea cuvântului.

Evenimentul este organizat de Centrele PEN din fiecare ţară, afiliate la Organizaţia Internaţională a Scriitorilor.

Aceasta a fost creată în 1921 de un grup de scriitori englezi şi francezi pentru a celebra literatura şi pentru a promova prietenia şi cooperarea intelectuală între scriitorii de pretutindeni.

PEN Clubul Român a fost creat în anul 1923, l-a avut printre iniţiatori pe Liviu Rebreanu, şi a reunit cele mai importante nume ale literaturii române.

Numărul exact al scriitorilor din întreaga lume este necunoscut, dar este estimat între 100.000 şi 200.000.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

În acest moment este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de 0 negativ și A pozitiv.

Programul de donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

Ansamblul rupestru de la Murfatlar va fi conservat, reabilitat și pus în valoare.

Este vorba despre un program inițiat de Consiliul Județean Constanța.

Proiectul este la început și se caută finanțarea necesară, a declarat președintele CJC, Florin Mitroi.

Ansamblul rupestru de la Murfatlar cuprinde mai multe încăperi și galerii săpate în dealul de cretă din zonă și datează de dinainte de anul 1.000.

Specialiștii sunt de părere că reprezintă vestigiile primei mănăstiri din Dobrogea creștină.

Radio România a lansat ieri campania „Stai sigur pe net”, pentru siguranța digitală a minorilor.

Acesta este un demers jurnalistic și educațional, dedicat siguranței copiilor și adolescenților în spațiul virtual, ce urmărește informarea corectă a tinerilor cu privire la riscurile la care se expun pe rețelele sociale.

Campania „Stai sigur pe net” nu critică tehnologia, ci oferă instrumentele pentru a fi utilizată fără a periclita echilibrul emoțional și siguranța tinerilor și ajută ca părinții și profesorii să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat în universul digital al copiilor.

La toate punctele de trecere a frontierei cu România se aplică sistemul de intrare-ieșire al Uniunii Europene.

Aceasta presupune înregistrarea datelor biometrice și de călătorie ale cetățenilor din țări non-comunitare care intră în spațiul Schengen pentru maxim 90 de zile.

Sistemul Entry – Exit devine operațional și la punctele de frontieră maritime și fluviale din Dobrogea, respectiv la frontiera maritimă (Marea Neagră) – Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina și frontiera româno-ucraineană – Isaccea, Tulcea.

În legume și fructe au fost găsite reziduuri de pesticide peste limită.

Rezultatele unor analize efectuate anul trecut arată faptul că, 45 de probe de legume, fructe și cereale românești au fost depistate cu reziduuri de pesticide peste limita maximă admisă.

Astfel, în cazul legumelor deși la roșii s-au identificat cele mai multe nereguli raportat la numărul analizelor efectuate din fiecare sortiment, salata verde este cea care are cele mai multe probleme.

Potrivit Autorității Naționale Fitosanitare, în cazul fructelor s-au înregistrat depășiri la căpșune, piersici, pere și mere.