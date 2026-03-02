Știri 2 martie 2026

În „Anul omagial al pastorației familiei creștine”, toate eparhiile sunt îndemnate să sprijine femeile însărcinate aflate în dificultate, să încurajeze tații copiilor nenăscuți să își asume responsabilitatea firească față de mamă și copil și să ofere, prin intermediul parohiilor, mănăstirilor și centrelor social-filantropice ajutor material și îndrumare sufletească.Din anul 1958 până în prezent, în România au fost înregistrate peste 23 de milioane de avorturi.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

În acest moment este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de 0 negativ și A pozitiv.

Programul de donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

Crucea Roșie Română condamnă tentativele de fraudă cu donații către organizație.

Aceasta semnalează prezența unor tentative de fraudă în mediul online care încurajează cetățenii din România să facă donații către organizație, în schimbul unor câștiguri substanțiale și rapide pe platforme de tranzacționat active financiare.

Organizația face apel la toți cei care vor să susțină cauzele Crucii Roșii Române să nu se lase păcăliți de campaniile malițioase și să se informeze corect înainte de a da curs unor astfel de îndemnuri.

Primarii mai multor oraşe vor să interzică jocurile de noroc.

Ei şi-au anunţat intenţia imediat după ce Guvernul, prin reforma administraţiei, le-a oferit autorităţilor locale dreptul de a autoriza sau nu funcţionarea acestor activităţi.

Edilul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a redactat deja proiectul de hotărâre prin care jocurile de noroc vor fi interzise în municipiu.

Declarații similare au venit și din partea primarilor din Slatina, Bacău, Roman, Târgoviște sau Râșnov.

Peste 20 de autobuze electrice vor fi introduse pe traseu, în perioada mai–iunie, în municipiul Constanța.

Primarul Vergil Chițac și viceprimarul Adriana Arghirescu au testat autonomia unui astfel de mijloc de transport în comun.

Autobuzele electrice sunt achiziționate prin PNRR și vor deservi linia 2-43.

Impozitele locale pentru clădiri vor fi reduse în funcție de vechimea acestora.

Astfel, potrivit executivului, impozitele locale pentru clădiri vor fi reduse cu 15% pentru cele cu o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani şi cu 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani.

Actul normativ prevede şi reduceri de până la 50% la impozitele plătite pentru imobilele deţinute de către persoanele cu dizabilităţi.

Aceste valori se aplică de la 1 ianuarie, iar primăriile vor putea recalcula noile impozite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Au fost lansate Programul Național și Registrul de Screening Neonatal.

Acestea au scopul de a asigura nou-născuților îngrijirea adecvată încă din primele zile de viață.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că implementarea acestui instrument aliniază România la standardele europene în ceea ce privește monitorizarea indicatorilor de sănătate neonatală și dezvoltarea programelor de prevenție.

Potrivit statisticilor, rata mortalității infantile și neonatale rămâne o provocare majoră, în special în rândul copiilor născuți prematur și în comunitățile defavorizate, unde inegalitățile sociale se reflectă direct în indicatorii de sănătate.