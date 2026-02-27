Știri 27 februarie 2026

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia astăzi, de la ora 15.30, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Gherman” din Constanța.Apoi, de la ora 18.00, va săvârși Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Mangalia.Mâine, de la ora 7.30, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfântul Gherman” din apropierea localității Băneasa, județul Constanța.Tot mâine, de la ora 18.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de călugărie la mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”, situată în apropierea comunei Târgușor, județul Constanța.Apoi, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.30, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie în biserica mare a mănăstirii „Sfântul Ioan Casian”, situată în apropierea comunei Târgușor, județul Constanța.După slujbă, va fi lansat volumul „Profetul de la Munte – Arhimandritul Iustin Pârvu”, semnat de Protosinghel Iustin Petre, starețul mănăstirii Sf. Ioan Casian.De la ora 17.00, ierarhul Tomisului va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica Nașterea Maicii Domnului din Mangalia.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

În acest moment este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de 0 negativ și A pozitiv.

Programul de donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

Programul de reabilitare a infrastructurii pietonale continuă pe mai multe străzi din municipiul Constanța.

Echipele Confort Urban intervin cu utilaje pentru decopertarea zonei pietonale pe strada Dezrobirii, porțiunea cuprinsă între strada Eliberării și bulevardul I.C. Brătianu. Lucrări de reabilitare a trotuarelor au loc și pe Aleea Mărgăritarelor, strada Cpt. Dobrilă Eugeniu și pe Aleea Hortensiei din cartierul Tomis Nord, pe strada Nicolae Teodoreanu din cartierul Palas, precum și pe străzile Dobrogei și Radu Calomfirescu din cartierul Tomis II.

Constănțenii care locuiesc sau tranzitează zonele respective sunt rugați să nu își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil.

Unitatea de primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța dispune de un sistem de monitorizare unde poate fi urmărit în timp real statusul pacientului.

Astfel, atât bolnavii, cât și aparținătorii pot afla în orice moment la ce fel de urgență sunt încadrați, pe baza codurilor de culoare din triaj, starea pacientului și timpii maximi de așteptare până la preluare și numele medicului care se ocupă de pacientul respectiv.

Informațiile afișate în timp real despre statusul pacientului reduc tensiunile în rândul aparținătorilor și fac mai eficientă munca medicilor, a declarat șefa Unității de Primiri Urgențe, dr. Mihaela Radu.

Ministrul Dezvoltării a inaugurat ieri o nouă creșă în județul Constanța, la Murfatlar.

Ministrul Cseke Atilla a fost prezent la eveniment.

Este a doua creșă din județul Constanța construită prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”, după ce, în ianuarie, ministrul a inaugurat prima unitate de acest fel din județ și a 49-a din țară la Hârșova.

Primăria Cumpăna a inaugurat luni nodul rutier de descărcare de pe Autostrada A4.

Aceasta a fost legată direct de comuna Cumpăna din Constanța.

Amplasat în zona străzii Prelungirea Tractorului, accesul conectează DN39E și creează o mobilitate îmbunătățită pentru sudul județului Constanța.

Proiectul are impact direct asupra traficului și contribuie la decongestionare, siguranță rutieră crescută și acces rapid către principalele artere de transport.

Afişarea mesajelor prin care oamenii sunt informaţi cum pot semnala cazurile de trafic de persoane, va deveni obligatorie.

Așa prevede un proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor în calitate de for decizional.

Anunţuri sub formă de afiş vor fi amplasate în unităţi turistice, centre de acordare a vizelor, la operatorii de transport sau agenţiile de plasare a forţei de muncă.

Nerespectarea noilor prevederi va fi sancţionată cu amendă care poate ajunge la 1.000 de lei.