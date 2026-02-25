Știri 25 februarie 2026

La catedrala arhiepiscopală, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Canonului cel Mare astăzi și mâine, de la ora 17.00.De asemenea, mâine, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului, tot la Catedrală.

Biserica Ortodoxă îi va cinsti sâmbătă pe Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea.

Cu acest prilej, duminică, de la ora 08:30, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, din localitatea Târgușor, județul Constanța.

Cei care doresc să se alăture acestui pelerinaj, se pot înscrie până vineri, 27 februarie, între orele 09:00-17:00, la Curtea Brâncovenească din Constanța.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

Pacienții din spitalele județului au nevoie de ajutor, întrucât în acest moment grupa A pozitiv este extrem de solicitată iar rezerva este scăzută.

Programul pentru donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

ANM a emis o informare meteorologică de precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine dimineață la ora 8.00.

Astfel, vor predomina ploile, iar în această noapte, în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță și ninsoare.

Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului.

În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h.

Ministerul Mediului intensifică monitorizarea calității aerului după avertismentul Uniunii Europene.

Laboratoarele mobile de monitorizare aflate în patrimoniul instituțiilor de profil din țară vor fi folosite pe tot parcursul anului în zonele în care nu există stații oficiale apropiate, a anunțat ministrul mediului, Diana Buzoianu.

Decizia a fost luată după ce Comisia Europeană a decis, în decembrie anul trecut, să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul directivelor privind calitatea aerului.

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind reforma administrației publice și pe cea referitoare la relansarea economică.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că ordonanța de urgență privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar în vigoare, în așa fel încât să pună economia țării pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice.

Premierul a adăugat că ordonanța privind reforma în administrație are prevederi care susțin descentralizări.

Deputaţii au adoptat o serie de modificări la legislaţia pentru consolidarea protecţiei victimelor violenţei domestice şi ordinul de protecţie.

Faţă de forma adoptată de Senat, s-a introdus un amendament care permite instanţei să dispună programe specializate pentru tratarea dependenţei de alcool.

Proiectul obligă autorităţile locale să contacteze victima în maxim trei zile de la emiterea ordinului de protecţie şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirarea lui.

O altă noutate este faptul că instanţa dispune consiliere psihologică, psihoterapie, programe de dependenţă, iar agresorul va fi obligat să participe la aceste programe şi să raporteze prezenţa sau schimbarea domiciliului.

În caz contrar, acesta riscă o amendă de până la 10.000 de lei.

Actul normativ va fi supus votului, în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional.