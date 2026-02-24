Știri 24 februarie 2026

La catedrala arhiepiscopală, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Canonului cel Mare până joi, de la ora 17.00.De asemenea, mâine, va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfințite.

Biserica Ortodoxă îi va cinsti sâmbătă pe Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea.

Cu acest prilej, duminică, de la ora 08:30, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, din localitatea Târgușor, județul Constanța.

Cei care doresc să se alăture acestui pelerinaj, se pot înscrie până vineri, 27 februarie, între orele 09:00-17:00, la Curtea Brâncovenească din Constanța.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

Pacienții din spitalele județului au nevoie de ajutor, întrucât în acest moment grupa A pozitiv este extrem de solicitată iar rezerva este scăzută.

Programul pentru donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

Mai multe organizații pentru drepturile animalelor au protestat duminică, în Capitală, dar și în alte orașe din țară.

În București, în fața Palatului Parlamentului, peste 3000 de oameni au cerut modificarea legislației, astfel încât eutanasierea să fie interzisă, iar fondurile publice să nu mai fie direcționate către uciderea câinilor.

Protestatarii au cerut, de asemenea, anchetarea abuzurilor din adăposturi și transparență în gestionarea banilor destinați câinilor fără stăpân.

Uniunea Europeană pregătește o schimbare în ceea ce privește plățile cu bani fizici.

Astfel, de anul viitor se va introduce o limită maximă pentru tranzacțiile în numerar, măsură prin care se dorește, în primul rând, combaterea spălării banilor.

Din anul 2027, nu se vor mai putea face plăți în numerar cu o sumă mai mare de 10.000 de euro în niciun stat european.

Aceste tranzacții trebuie efectuate prin transfer bancar, carduri sau alte instrumente care lasă o evidență clară a plății.

Mesajele RO-ALERT vor avea, în perioada următoare, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei.

Potrivit şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, sunetul actual RO-ALERT pentru situaţiile grave va rămâne neschimbat.

Modificările vizează în special alte tipuri de alerte, cum ar fi cele privind copiii dispăruţi sau alte situaţii de interes public.

De asemenea, a fost introdusă o nouă categorie, respectiv alerta pentru siguranţă publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet.

Guvernul va aproba în următoarele săptămâni creșterea salariului minim pe economie convenită de coaliția de guvernământ.

Actul normativ a trecut în primă lectură în ședința de joi a executivului, a precizat ministrul Muncii, Florin Manole.

Creșterea va fi de la 4.050 la 4.325 de lei și ar urma să se aplice de la 1 iulie anul curent.