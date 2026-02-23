Știri 23 februarie 2026

Este cel mai aspru şi cel mai lung dintre posturile rânduite de Biserică.El ne aduce aminte de cele 40 de zile pe care Mântuitorul le-a postit în Muntele Carantaniei, înainte de a ieşi la propovăduire, dar şi de toate perioadele de 40 de zile mai însemnate din istoria Vechiului Testament.Durata totală a postirii este de 48 de zile, până la Duminica Învierii Domnului, deoarece după Postul Mare urmează Săptămâna Patimilor.În tot acest timp, credincioşii consumă alimente de post şi participă la slujbele special rânduite în biserică pentru această perioadă.Dezlegări la peşte vor fi numai de sărbătoarea Buneivestiri, pe 25 martie şi în Duminica Floriilor, pe 5 aprilie.

În Postul Mare credincioşii pot participa la slujbele speciale rânduite de Biserică.

Acestea încep chiar din această seară, cu slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, slujbă ce va fi săvârşită în primele 4 zile ale acestui post.

La catedrala arhiepiscopală, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Canonului de la ora 17.00.

Slujba Canonului cel Mare este un imn liturgic dedicat pocăinţei pe care suntem datori să o facem faţă de Dumnezeu, din cauza păcatelor noastre.

De asemenea, o altă slujbă specială din acest post va fi şi slujba deniilor din a 5-a şi ultima săptămână a postului, cea a Patimilor Domnului.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

Pacienții din spitalele județului au nevoie de ajutor, întrucât în acest moment grupa A pozitiv este extrem de solicitată iar rezerva este scăzută.

Programul pentru donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

Elevii și preșcolarii din județul Constanța au intrat în vacanța mobilă.

Pentru ultima săptămână de vacanţă mobilă, din perioada 23 februarie – 1 martie, sunt programaţi copiii din 17 judeţe, inclusiv Constanța.

Din acest motiv, pe durata vacanței școlare, traseele CT Bus pentru elevi vor fi suspendate.

În schimb, elevii din județul Tulcea au revenit de astăzi la cursuri.

CNAS intensifică acțiunile de control în spitalele și clinicile din țară după activarea standardului “zero toleranță la fraudă”.

Instituția verifică furnizorii publici și privați pentru a opri decontările fictive și deturnarea fondurilor destinate pacienților.

Anul trecut au fost controlate 610 unităţi sanitare, iar peste 109 milioane de lei au fost recuperați.

CNAS încurajează pacienții să reclame suspiciunile de fraudă și subliniază că banii din Sănătate trebuie să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie.

Mai mult de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, în creștere față de 2015.

Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, aproape jumătate dintre respondenți ar fi de acord cu exerciții de tragere în licee, iar peste 80% sprijină introducerea cursurilor pentru operatori de drone în licee și facultăți tehnice, în timp ce peste 90% se declară pentru instruirea în acordarea primului ajutor.

De asemenea, 48% spun că ar lupta pentru apărarea țării în cazul unui conflict armat și aproape trei sferturi susțin creșterea bugetului apărării.

Două nopți fără somn suficient pot declanșa probleme digestive.

Conform unui nou studiu, somnul insuficient poate afecta celulele stem din intestin.

De asemenea, perturbările cronice ale somnului sunt legate de o creştere a incidenţei numeroaselor afecţiuni cronice, inclusiv boli inflamatorii intestinale, diabet, hipertensiune arterială şi tulburare depresivă majoră.

Printre pacienţii cu boli inflamatorii intestinale, peste 75% raportează că se confruntă cu tulburări de somn.

Statisticile arată că insomnia afectează aproximativ 10% dintre adulţii din întreaga lume.