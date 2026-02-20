Știri 20 februarie 2026

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Astăzi este Ziua Mondială a Dreptăţii Sociale.

În noiembrie 2007, la cea de a 62-a întrunire a Adunării Generale a ONU, s-a stabilit ca în fiecare an la 20 februarie să fie marcată această zi, iar celebrarea ei a început din anul 2009.

Statele membre ONU au fost invitate să respecte principiile ce reprezintă valorile fundamentale ce asigură existenţa şi dezvoltarea armonioasă a societăţilor, enunţate în cadrul Summit-ului Internaţional pentru Dezvoltare Socială, dreptatea socială, solidaritatea și egalitatea de şanse.

Ţara noastră, ca stat membru al Uniunii Europene, a aderat la aceste strategii şi trebuie să le pună în aplicare pentru a recupera diferenţele ce ne separă de cele mai înaintate state europene.

CRTS Constanța roagă locuitorii municipiului și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

Pacienții din spitalele județului au nevoie de ajutor, întrucât în acest moment grupa A pozitiv este foarte solicitată iar rezerva este scăzută.

Programul pentru donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

ANM a emis o informare meteorologică de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ și intensificări ale vântului, pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până duminică la ora 10:00.

Astăzi, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi de la amiază până mâine seară și în cele estice și sud-estice.

Vor fi viteze în general de 40…55 km/h.

Mâine se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și +4 grade.

Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade.

Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului.

Aceasta face apel către toate Centrele eparhiale din zonele respective să acorde sprijin urgent persoanelor aflate în dificultate, în special vârstnicilor și familiilor cu posibilități materiale reduse, pentru deszăpezirea gospodăriilor și depășirea situațiilor critice.

Totodată, preoții din parohiile confruntate cu situații de urgență provocate de ninsori și viscol sunt îndemnați ca, prin implicarea Consiliilor și Comitetelor parohiale, să ofere sprijin material constând în alimente și alte bunuri de strictă necesitate celor afectați.

Pe mai multe drumuri naționale au fost ridicate restricțiile de circulație pentru vehiculele de mare tonaj.

Măsura se referă la autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 și 7,5 tone.

Este vorba despre următoarele sectoare de drum: DN 2A Urziceni – Slobozia și Slobozia – Giurgeni, DN 2C Tovărășia – Slobozia, DN 21 Slobozia – Drajna, DN 3 Murfatlar – Constanța și DN 22C, Cernavodă – Murfatlar.

Senatul a adoptat două propuneri legislative privind jocurile de noroc.

Primul proiect prevede majorarea de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pe care trebuie să o aibă participanţii la jocuri de noroc şi interzicerea accesului în sălile dedicate pentru cei sub 21 de ani.

Al doilea proiect interzice difuzarea în mediul online, între orele 6:00-24:00, a oricărui tip de conţinut audio, video și de imagini care promovează jocurile de noroc.

Votul final pe cele două proiecte va fi dat de Camera Deputaţilor.