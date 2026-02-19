Știri 19 februarie 2026

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 17.00, Ierarhul Tomisului va săvârși Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.Mâine este zi aliturgică.

Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului român Constantin Brâncuși.

În anul 2016 a fost marcată pentru prima dată ziua de naștere a lui Brâncuși ca sărbătoare națională, potrivit unei legi adoptate în luna decembrie a anului 2015.

Ziua naşterii sale este sărbătorită în toată lumea şi înscrisă în calendarul cultural universal.

Cu această ocazie, atât în țară, cât și în străinătate au loc manifestări culturale.

CRTS Constanța roagă locuitorii Municipiului Constanța și din localitățile limitrofe să doneze sânge.

Pacienții din spitalele județului au nevoie de ajutor, întrucât în acest moment grupa A pozitiv este extrem de solicitată iar rezerva este scăzută.

Programul pentru donare este de luni până vineri intre orele 7.30-13.30.

Comisia Europeană a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă dependență”.

Aceasta a fost acuzată că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare.

„Dependenţa de reţelele sociale poate avea efecte negative asupra minţii în dezvoltare a copiilor şi adolescenţilor”, a declarat recent vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen.

Conform constatărilor preliminare, TikTok nu a reuşit „să evalueze în mod adecvat modul în care caracteristicile care provoacă adicţie ar putea dăuna bunăstării fizice şi mentale a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor şi adulţilor vulnerabili”.

Noul CET va putea să funcționeze și cu un amestec de gaz și hidrogen.

Anunțul a fost făcut de directorul tehnic Termocentrale Constanța, Monica Neacșu.

Aceasta a anunțat că noul CET ar trebui să fie gata pe 30 iunie 2026.

Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanţă de urgenţă care va asigura o trecere treptată la o piaţă liberalizată a gazelor naturale.

Măsurile vor intra în vigoare la 1 aprilie şi urmăresc să-i protejeze pe consumatorii casnici.

Astfel, de la 1 aprilie 2026 până la 1 aprilie 2027, producătorii de gaze naturale au obligaţia să livreze gaze la preţul de 110 lei pe megawatt-oră, plus 15 lei componenta de furnizare.

Pe 31 martie încetează plafonarea preţului la gaze, situaţie care ar fi putut duce la creşteri semnificative şi imprevizibile la facturi.

Periajul dentar de trei ori pe zi ar putea reduce riscul pentru peste 50 de boli, printre care demenţa şi artrita reumatoidă.

Potrivit unui studiu sănătatea orală influenţează starea generală de sănătate, iar cercetări anterioare au asociat răspândirea bacteriilor din bolile cavităţii bucale cu boala Alzheimer, cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul şi alte afecţiuni.

Specialiştii recomandă periajul dentar înainte de culcare şi după consumul de alimente bogate în zahăr, utilizarea unei periuţe electrice şi curăţarea limbii, unde se pot acumula la fel de multe bacterii ca pe suprafaţa dinţilor.