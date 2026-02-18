Știri 18 februarie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Ilie”, urmată, de la ora 11.30, de slujba înmormântării părintelui Timoteiu Popa, care a petrecut vreme de 42 de ani ca preot la parohia „Sfântul Ilie” din Techirghiol.Tot mâine, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.Vineri, de la ora 17.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.Vineri este zi aliturgică.

ANM a emis o atenționare cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă.

Aceasta este valabilă până la ora 20.00.

Astfel, în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei, estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și în Carpații Merdionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, iar vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Vântul va avea viteze de 50…70 km.

Uniunea Europeană dorește să reducă la jumătate, față de anul 2019, numărul deceselor provocate de accidente rutiere, până în anul 2030.

Un raport publicat la Bruxelles arată însă că, deși s-au făcut progrese, bilanțul victimelor rămâne ridicat.

Comisia va lua măsuri în 5 domenii prioritare, precum promovarea sistemelor de transport inteligente, consolidarea aplicării normelor de circulație rutieră și descurajarea comportamentului rutier agresiv.

România și Bulgaria sunt în continuare statele membre cu cele mai ridicate rate ale mortalității din accidente rutiere.

Autovehiculele Romsilva vor avea sisteme GPS, iar angajații instituției vor purta camere de tip bodycam.

Numărul controlelor în pădurile statului a crescut în ultima perioadă, iar în curând va fi lansată și o platformă națională în care vor fi înregistrate toate verificările care se fac la nivel local, potrivit ministrului mediului, Diana Buzoianu.

De asemenea, vor fi montate și 300 de camere pe drumurile forestiere.

Toate aceste măsuri au scopul de a reduce tăierile ilegale de păduri.

Rețelele sociale asaltează minorii cu publicitate politică.

Un studiu recent arată că rețelele de socializare au afișat conținut politic minorilor, chiar dacă aceștia urmăreau subiecte educative.

Algoritmii au ignorat vârsta utilizatorilor și orice preferințe setate.

Uniunea Europeană are în vedere un plan pentru locuinţe accesibile.

Propunerea Comisiei Europene prevede reforme care să rezolve criza locuinţelor în Uniunea Europeană, prin mobilizarea de investiţii în domeniu, construirea de locuinţe noi, reducerea birocraţiei şi protecţie pentru categoriile defavorizate.

În plus, sunt propuse revizuiri ale regulilor privind ajutoarele de stat pentru locuinţe sociale şi accesibile.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor naționale.

Astfel, în perioada 16-18 martie, se vor desfășura probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale, iar în perioada 23-26 martie, probele scrise pentru Bacalaureat.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naționale sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă și matematică.