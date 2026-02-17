Știri 17 februarie 2026

Acesta a fost ostaş în ceata Tironilor sau recruților din legiunea condusă de generalul Vringa.Atunci când a venit ordin ca toţi soldaţii să jertfească idolilor, Teodor nu a intrat în templu.Pentru multa dragoste pe care ostaşii o aveau faţă de Teodor, Vringa l-a lăsat câteva zile să se hotărască.În acest timp, Teodor s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea răbdare, iar ca să arate neputinţa zeilor a dat foc noaptea templului păgân.Însă, din porunca dregătorului Puplie, a fost supus la chinuri și de fiecare dată rămânea nevătămat.Atunci, dregătorul plin de mânie a poruncit să fie aruncat într-un cuptor cu foc și astfel şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji mâine la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.

Ierarhul nostru va oficia de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.

Joi, la Catedrala arhiepiscopală, de la ora 6.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, iar noaptea, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Mâine și vineri sunt zile alitugice.

ANM a emis o atenționare cod galben de precipitații însemnate cantitativ și viscol pentru mai multe județe ale țării, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până mâine, la ora 10.

Astfel, în Dobrogea, sudul Olteniei, Muntenia, și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ.

Ziua vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile.

Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

În sud și sud-est temporar va fi viscol și vizibilitatea scăzută.

Arhiepiscopia Tomisului împreună cu Arhiepiscopia Iașilor organizează un atelier de lucru pentru activitatea catehetică parohială.

Acesta a debutat ieri la Mănăstirea Dervent și se încheie astăzi.

Unul dintre obiectivele atelierului presupune descoperirea catehezei ca instrument important de comunicare a învățăturii de credință.

Programul include sesiuni de formare, prezentarea unor instrumente de catehizare întâlnite în Sfânta Scriptură şi la Sfinții Părinți, precum și aplicarea unor rezultate de actualitate din ştiință şi pedagogie.

Astăzi este Ziua Bunătăţii Spontane.

Aceasta îndeamnă oamenii să facă fapte bune, fără să aştepte ceva în schimb.

Ziua a debutat în Noua Zeelandă, după ce Josh de Jong, blocat în trafic şi înconjurat de şoferi nervoşi şi agresivi s-a gândit că ar fi bine dacă măcar o zi pe an oamenii ar fi mai buni unii cu alţii, fără să aştepte răsplată.

Această zi creşte în popularitate de la an la an, sărbătorită de indivizi, grupuri şi organizaţii, subiect de carte şi film și se regăseşte inclusiv în parabola bunului samarinean.

ANSVSA îi încurajează pe copii și pe părinți să participe la cursurile opționale pentru o alimentație sănătoasă.

În cadrul acestora, elevii sunt învățați cum să mănânce corect și sănătos, în condițiile în care un sfert dintre copiii români ar suferi de obezitate, potrivit unor studii recente.

Elevii unei școli gimnaziale din București au luat parte deja la mai multe activități în cadrul cursurilor „Stil de viață sănătos”.

Datele aferente anului 2020 arătau că trei din zece copii cu vârste de șapte-nouă ani erau supraponderali sau sufereau de obezitate, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Sănătate Publică.

Ministerul Sănătății a anunțat derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului și pentru prevenirea acestuia.

Alexandru Rogobete a declarat, că numărul pacienților cu boli metabolice este în creștere și că finanțarea pentru Programul Național pentru Pacienții cu Diabet a fost majorată semnificativ, iar în prezent se analizează extinderea listei de medicamente compensate pentru această afecțiune.

Medicii specialiști subliniază că prevenția și controlul factorilor de risc reprezintă direcții strategice în reducerea incidenței diabetului și a complicațiilor asociate acestuia.