Știri 16 februarie 2026

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.Miercuri, de la ora 17.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.Joi dimineață, de la ora 6.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, iar noaptea, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Arhiepiscopia Tomisului împreună cu Arhiepiscopia Iașilor organizează un atelier de lucru pentru activitatea catehetică parohială.

Acesta se va desfășura astăzi și mâine, la Mănăstirea Dervent.

Unul dintre obiectivele atelierului presupune descoperirea catehezei ca instrument important de comunicare a învățăturii de credință.

Programul include sesiuni de formare, prezentarea unor instrumente de catehizare întâlnite în Sfânta Scriptură şi la Sfinții Părinți, precum și aplicarea unor rezultate de actualitate din ştiință şi pedagogie.

Biserica Ortodoxă Română este recunoscută oficial în Italia.

Camera Deputaților din Parlamentul Italiei a aprobat acordul dintre statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, care le oferă un nou statut preoților români și le înlesnește activitatea, după cum a explicat episcopul Siluan.

Proiectul de lege are nevoie și de votul Senatului pentru a intra în vigoare.

În mai multe cartiere din municipiul Constanța se lucrează la refacerea tramei stradale.

RAJA a finalizat schimbarea conductelor de apă din zonele respective.

Astfel, se refac total trotuarele, se înlocuiesc bordurile și sunt amenajate casetele pentru spații verzi.

Următoarea etapă, asfaltarea carosabilului, va fi realizată imediat ce temperaturile atmosferice vor permite aceste intervenții.

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă.

Potrivit unui proiect de lege, panourile publicitare amplasate în spaţiul public crează o expunere constantă, inclusiv a copiilor, la mesaje care, uneori, încurajează participarea la jocuri de noroc, ce induce ideea unui câştig facil şi imediat.

Totodată, se propune interzicerea accesului persoanelor care nu au vârsta de 21 de ani împlinită în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc.

Proiectul se află în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor, for decizional.

Forma finală a structurii anului școlar 2026 – 2027 a fost avizată în ședința Comisiei de dialog Social.

Astfel, cursurile anului școlar vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027 și are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie – 23 aprilie.

De asemenea, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

România a intrat în recesiune tehnică.

Datele Institutului Național de Statistică arată că țara noastră a înregistrat timp de două trimestre consecutiv o scădere a Produsului Intern Brut.

Astfel, în trimestrul al patrulea din anul 2025, PIB-ul a fost cu 1,9% mai mic decât în trimestrul al treilea, când și atunci se înregistrase o scădere cu 0,2% față de trimestrul al doilea.

Premierul Ilie Bolojan transmite că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat al tranziţiei către o economie solidă.