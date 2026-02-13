Știri 13 februarie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.Mâine, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 7.30, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la parohia „Sf. Ierarh Nectarie, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din Constanța (zona Medeea).Așezământul de cult îl cinstește astfel pe cel de-al doilea ocrotitor, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit de către Biserica Ortodoxă pe 17 februarie.

Arhiepiscopia Tomisului împreună cu Arhiepiscopia Iașilor organizează un atelier de lucru pentru activitatea catehetică parohială.

Acesta se va desfășura luni și marți, la Mănăstirea Dervent.

Unul dintre obiectivele atelierului presupune descoperirea catehezei ca instrument important de comunicare a învățăturii de credință.

Programul include sesiuni de formare, prezentarea unor instrumente de catehizare întâlnite în Sfânta Scriptură şi la Sfinții Părinți, precum și aplicarea unor rezultate de actualitate din ştiință şi pedagogie.

Astăzi este Ziua Mondială a Radioului.

Aceasta a fost instituită pe 3 noiembrie 2011 de către UNESCO cu scopul de a întări cooperarea internaţională între posturile de radio.

Obiectivele acestei zile sunt orientate spre conştientizarea marelui public şi a mass-media asupra importanţei radioului, spre facilitarea accesului la informaţii prin intermediul radio, spre creşterea şi dezvoltarea reţelelor de transmisie şi spre cooperarea internaţională între radiodifuzori.

În municipiul Constanța vor fi amplasate, în acest an, primele platforme subterane pentru colectarea deșeurilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Constanța, Luminița Lare, acestea vor fi amenajate pe străzile Tulcei, Dreptății și Napoli.

În paralel, se așteaptă darea în folosință a celor aproape 300 de insule ecologice, puse pe poziții în ultimul an.

Copiii din familii cu venituri reduse din Constanța pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță.

Acestea sunt acordate pentru a sprijini frecventarea regulată a cursurilor preșcolare și pentru a susține accesul la educație încă de la vârste fragede.

Valoarea stimulentului este de 133 lei pe lună și se acordă în perioada septembrie–iunie, cu condiția frecventării regulate a grădiniței.

Tichetele sociale pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de igienă, îmbrăcăminte și rechizite.

Autorităţile locale vor putea aloca fonduri pentru întreținererea adăposturilor situate în blocuri.

Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, această măsură contribuie la consolidarea sistemului național de protecție civilă.

În prezent, întreținerea acestor adăposturi se află exclusiv în sarcina proprietarilor, iar multe dintre ele sunt degradate.

Senatorii spun că legea oferă un mecanism pentru accesarea fondurilor publice și europene, astfel încât adăposturile să devină funcționale.

Programele școlare pentru liceu vor fi puse în transparență publică luna viitoare.

Noile planuri de învățământ vor intra în vigoare treptat, începând cu elevii care intră în clasa a IX-a, la toamnă.

Elevii doresc ca noile programe și manualele școlare să fie adaptate unui învățământ modern.

În luna martie, cei interesați să trimită propuneri pentru forma finală a programelor școlare vor avea la dispoziție 10 zile.