Știri 12 februarie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la 6.30, dar și noaptea de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.Sâmbătă, de la ora 20.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 7.30, Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie la parohia „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din Constanța (zona Medeea).Așezământul de cult îl cinstește astfel pe cel de-al doilea ocrotitor, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit de către Biserica Ortodoxă pe 17 februarie.

Un nou sens unic a fost instituit pe o stradă din orașul Constanța.

Este vorba despre strada Avram Iancu, unde este permisă circulația autovehiculelor dinspre strada București către bulevardul I.C. Brătianu.

Autoritățile locale spun că în acest fel vor putea fi amenajate noi locuri de parcare pe strada Avram Iancu.

Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune împotriva hărțuirii online sau a cyberbullying-ului.

Termenul se referă la jigniri sau amenințări repetate realizate prin intermediul platformelor online, rețele sociale, aplicații de mesagerie, jocuri sau platforme video.

Fenomenul are efecte reale asupra sănătății mintale, încrederii și relațiilor sociale ale copiilor și adolescenților și constituie o preocupare în creștere la nivel european.

Datele prezentate de Comisie arată că un copil din șase a fost victima hărțuirii online, iar peste 90% dintre europeni cer acțiuni urgente pentru protejarea copiilor în spațiul virtual.

Toate instituțiile statului ar urma să fie administrate prin intermediul unei platforme naționale.

Proiectul legislativ în acest sens a primit raport favorabil în Comisia pentru Comunicații din Senat.

Actul normativ propune înființarea platformei naționale a infrastructurii digitale publice, care ar urma să fie integrată cu cloud-ul guvernamental și cu Platforma Națională de

Interoperabilitate.

Potrivit inițiatorilor, în prezent, infrastructura digitală publică este fragmentată și lipsită de un mecanism național de evidență și control, situație care generează riscuri cibernetice și limitează transparența instituțiilor.

O moleculă ajută la repararea sistemului nervos în cazul sclerozei multiple.

Este vorba despre bavisant, o moleculă deja testată pe oameni pentru tratarea tulburărilor de somn și care s-a descoperit că funcționează pe șoareci pentru scleroza multiplă.

Proprietățile sale regenerative pentru sistemul nervos au fost descoperite datorită unei platforme inovatoare de screening al medicamentelor.

În testele pe animale, s-a demonstrat că bavisant stimulează celulele producătoare de mielină pentru a repara fibrele nervoase, a proteja neuronii de leziunile degenerative și a reduce expresia genelor implicate în inflamație.

Pacienții asigurați au dreptul la o a doua opinie medicală plătită de sistemul de asigurări de sănătate.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege în acest sens.

Acesta are ca obiect de reglementare instituirea obligației medicului curant de a direcționa și programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară, precum și garantarea dreptului pacienților asigurați la o a doua opinie medicală.

Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

Comisia Europeană a înregistrat o inițiativă cetățenească legată de protejarea câinilor și pisicilor fără stăpân și a animalelor din adăposturi.

Inițiatorii solicită, printre altele, restricții suplimentare privind utilizarea animalelor în scopuri științifice și respectarea unor standarde minime de bunăstare.

Politicile care au ca obiectiv declarat bunăstarea animalelor din afara adăposturilor sunt de competența exclusivă a statelor membre.