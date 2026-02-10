Știri 10 februarie 2026

Acesta a fost preot şi a trăit la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al III-lea, când conducător al oraşului Magnezia din Asia Mică era Lucian.În anul 202, în timpul împăratului Septimiu Sever, când s-a pornit persecuţia împotriva creştinilor, Sfântul a fost prins, adus înaintea lui Lucian şi obligat să jertfească zeilor.Sfântul Haralambie nu a acceptat şi a fost supus la chinuri pe care le-a răbdat cu multă credinţă.Călăii Porfiriu şi Vaptos şi trei femei care au văzut cum a răbdat chinurile Sfântul Haralambie s-au lepădat de credinţa păgână şi s-au convertit la creştinism, însă dregătorul a poruncit ca toţi să fie ucişi.Apoi, însuşi dregătorul l-a bătut, dar îndată i-au căzut mâinile. Sfântul Haralambie s-a rugat lui Dumnezeu şi l-a vindecat pe dregător printr-o minune, iar la câteva zile acesta s-a botezat.Sfântul Mucenic Haralambie a trecut la Domnul la vârsta de 113 ani.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a intrat într-un amplu proces de reabilitare și restaurare a edificiului în care își are sediul.

Ordinul administrativ de începere a lucrărilor de reabilitare a fost emis la 15 ianuarie 2026.

Lucrările ar urma să dureze doi ani, iar valoarea proiectului se ridică la peste 36,6 milioane de lei.

Pe durata desfășurării lucrărilor de reabilitare, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie își desfășoară activitatea în alte spații, în urma relocării temporare a personalului, patrimoniului muzeal și a colecțiilor, realizată printr-un amplu proces logistic.

Comisia Europeană susține că platforma chineză Tik-Tok creează dependenţă.

Este una din concluziile preliminare ale unei investigaţii lansate anul trecut.

Metodele folosite reprezintă un pericol pentru sănătatea mintală a utilizatorilor, în special a copiilor, atrage atenţia executivul comunitar.

La randul său, platforma chineză TikTok a afirmat că ancheta efectuată de Comisia Europeană, se bazează pe ‘o descriere categoric falsă și total nefondată’.

TikTok ajunge la 170 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, majoritatea copiii.

Guvernul a adoptat vineri, o ordonanță de urgență care modifică regulile de calcul ale indemnizațiilor de concediu medical.

Noua reglementare prevede că diminuarea indemnizației se aplică o singură dată, cu o zi, indiferent de numărul certificatelor medicale pentru același episod de boală.

Sunt exceptate femeile însărcinate, bolnavii cu afecțiuni grave sau cronice, pacienții incluși în programe naționale de sănătate și cei internați în spital.

Măsura are ca scop protejarea persoanelor vulnerabile și asigurarea accesului continuu la tratament medical.

Normele de aplicare vor fi stabilite în termen de 30 de zile.

Incidenţa cazurilor de cancer în România a crescut în ultimele trei decenii, influenţată de mai mulţi factori.

Pe lângă creşterea numărului de teste aplicate de medicii oncologi, tendinţa este explicată şi prin schimbările semnificative în stilul de viaţă al românilor.

Sedentarismul şi hrana bogată în substanţe care favorizează cancerul, precum zahărul, vor spori în continuare numărul de cancere diagnosticate, în perioada următoare.

Potrivit experților, numărul cazurilor de cancer identificate în România a depășit pragul de 100.000 de noi pacienți pe an.

De asemenea, cancerul reprezintă cea de doua cauză a deceselor în țara noastră, după bolile cardiovasculare.

Organizația Salvați Copiii România susține interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani.

De asemenea, aceasta cere sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare, și introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și siguranței online.

Organizația mai arată că, în lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, generațiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătății mintale, al securității și al dezvoltării armonioase.