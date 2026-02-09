Știri 9 februarie 2026

Cu acest prilej, astăzi, de la ora 17.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sf. Haralambie” din localitatea Viile, județul Constanța.Mâine, de la ora 7.45, preoții și enoriașii parohiei „Sfântul Haralambie” din Constanța îi vor întâmpina pe Preasfințitul Macarie de Glavinitsa (Bulgaria) și pe Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la intersecția bulevardelor Tomis și Aurel Vlaicu din Constanța (zona vapor), apoi vor merge în procesiune la biserica „Sf. Haralambie”, unde va fi oficiată Sfânta Liturghie.Răspunsurile liturgice vor fi date de Corala bărbătească „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului.

Taxa de 200 de lei, pe 2026, pentru ocuparea domeniului public, a fost suspendată, vineri, de Tribunalul Constanța.

Decizia nu este definitivă, are drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Taxa ar trebui plătită de constănțeni dar și de firmele care dețin mașini, însă avocații care au încercat să obțină suspendarea sa spun că taxa ar fi ilegală pentru că nu există o contraprestație.

Liniile CT BUS 51 și 51B vor fi comasate de astăzi.

Astfel, de luni până vineri, de la ora 5.15 și până la ora 09.05, respectiv de la ora 13.00 și până în jurul orei 17.50, autobuzele de pe linia 51 vor circula până la sensul giratoriu de la intersecția străzii Nicolae Filimon cu bulevardul Aurel Vlaicu.

Între orele 09.00 – 13.00 și 18.00 – 23.00, dar și sâmbătă și duminică, traseul va fi Poarta 1 – Halta Traian.

Totodată, autobuzele nu vor mai opri în stațiile ,,Parcul Arheologic” și Centrul cultural Jean Constantin. Abonamentele emise pentru linia 51B rămân valabile pe linia 51 până la data expirării.

ANM a emis o informare meteorologică de vreme rece, precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 20:00.

În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h.

Noi rame electrice vor lega Constanța de București.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a făcut recepția preliminară a două noi garnituri.

Acestea fac parte dintr-un contract finanțat din fonduri europene și vor circula pe cinci rute naționale, inclusiv pe traseul București – Constanța.

Trenurile sunt ultimele dintr-o primă serie de 12 rame electrice interregionale care vor fi predate către CFR Călători.

Proiectul este derulat în două etape, sub coordonarea Ministerului Transporturilor.

Prețul gazelor naturale pentru populație și CET-uri nu va crește, din luna aprilie.

Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a invocat nevoia de a proteja populația.

Premierul a precizat că în acest fel, liberalizarea pieței gazelor naturale, care trebuia să aibă loc la 31 martie anul acesta, se amână cu un an – însă, numai pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică în regim centralizat.

Spania va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

Astfel, platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat premierul spaniol Pedro Sanchez.

El a anunţat, totodată, mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, urmată de Franța.