Știri 6 februarie 2026

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de parastas la biserica “Înălțarea Domnului” din localitatea Gheorghițeni.De la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală din Constanța.Duminică, de la ora 8.00, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

Astăzi este Ziua fără telefoane mobile.

Iniţiativa unei zile fără telefoane mobile i-a aparţinut, în anul 2001, scriitorului francez Phil Marso.

Recomandarea sa a fost salutată la momentul respectiv, însă dependenţa de gadgeturi nu era atât de răspândită.

Dispozitivele inteligente au schimbat radical comportamentele şi comunicarea dintre oameni.

Astfel, deseori, pot fi observate grupuri de persoane care, deşi stau la aceeaşi masă pentru a socializa, privesc în ecranele telefoanelor mobile.

Elevii constănțeni beneficiază de ședinţe gratuite de pregătire pentru Bacalaureat, la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universității Ovidius.

Cursurile se desfășoară în perioada 7 februarie – 30 mai, în fiecare sâmbătă și duminică, între orele 11.00 și 13.00.

La încheierea programului, elevii vor primi certificate de participare oferite de Facultatea de Matematică şi Informatică.

De asemenea, cei mai implicaţi şi activi participanţi vor fi premiaţi de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Constanţa.

Expunerea prelungită la ecrane crește riscul de miopie la copii.

Cristalinul copilului nu este dezvoltat precum cel al adultului și neadaptat pentru lumina albastră, atrag atenția oftalmologii.

La rândul lor, psihologii spun că starea lor psihică și emoțională poate avea de suferit.

Petrecerea unui timp îndelungat în fața ecranelor poate fi dăunătoare însă și pentru adulți.

Specialiștii recomandă ca după 20 de minute de petrecut la calculator sau laptop, să privim 20 de secunde în zare la o distanță de 6 metri.

Legea care impune ca minim 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă să fie români, se află în atenţia CCR.

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actul normativ încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor, consacrate atât de Constituţie, cât şi de tratatele europene la care România este parte.

În plus, preşedintele susţine că legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competiţiile naţionale.

România ar putea deveni destinaţie internaţională pentru turismul balnear.

O propunere legislativă adoptată de Senat urmăreşte dezvoltarea acestui sector ca un domeniu strategic prioritar al economiei naţionale.

Actul normativ are prevederi concrete referitoare la susţinerea investiţiilor în infrastructura balneară şi privind modernizarea şi creşterea calităţii serviciilor turistice din staţiunile care oferă astfel de facilităţi.

Documentul a fost adoptat de Senat ca prim for sesizat, iar Camera Deputaților va da votul decizional în acest caz.

Portugalia are în vedere interzicerea reţelelor de socializare online pentru copiii sub 16 ani.

Un proiect în acest sens a fost depus în parlamentul de la Lisabona.

În plus, platformele vor fi obligate să introducă un sistem de verificare a vârstei şi autorizaţie parentală.

Australia a devenit în decembrie anul trecut prima ţară din lume care a interzis platformele de socializare pentru copiii sub 16 ani, iar parlamentul francez a votat recent o lege asemănătoare.