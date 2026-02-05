Știri 5 februarie 2026

Cu acest prilej, astăzi, de la ora 17.00, la Catedrala Patriarhală, după încheierea Vecerniei, se va săvârși ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei românce cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare).Mâine, programul va începe la ora 7.45, cu purtarea în procesiune a sfintelor moaște din Catedrala Patriarhală și va continua cu Sfânta Liturghie, oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu membrii Sfântului Sinod.Spre final, înainte de încheierea Sfintei Liturghii, va avea loc solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă.

Un alt corp de clădire al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța va fi reabilitat.

Acesta va avea trei etaje și va integra soluții moderne de proiectare și construcție.

Prin aceste investiții, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța va deveni o clădire sigură, eficientă energetic și adaptată cerințelor actuale ale sistemului medical și va oferi condiții moderne pentru pacienți și personalul medical.

Intervenția face parte din proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Constanța”, finanțat prin PNRR.

CNAIR anunță restricții temporare de circulație pe Podul suspendat peste Dunăre – Brăila.

Măsurile vizează ambele sensuri de mers, Brăila – Tulcea și Tulcea – Brăila, și constau în limitarea temporară a vitezei la 40, respectiv 60 km/h, în funcție de tronson, pentru toate categoriile de vehicule.

Podul de la Brăila are un termen de garanție de zece ani, timp în care constructorul va interveni la orice problemă existentă.

Legea femicidului a fost votată luni, în Senat, prima Cameră sesizată.

Noile prevederi includ majorarea pedepselor atunci când violența împotriva femeilor are loc în prezenţa minorilor sau în public, iar copiii rămași orfani în urma acestor crime sunt recunoscuți ca victime directe, ce beneficiază de măsuri de ocrotire imediată.

Documentul definește juridic femicidul în conformitate cu reglementările europene.

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului a intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor, for decizional.

În blocurile nou construite, centralele de apartament pe gaz vor fi interzise, din anul 2030.

Acesta este efectul unei hotărâri de Consiliu Local Municipal, adoptate vara trecută.

Astfel, hotărârea prevede că singurele variante acceptate de termoficare în municipiul Constanța, în condițiile precizate, sunt sistemul public, centrala de bloc sau de cvartal, a precizat directorul societății Termoficare Constanța, Teodor Popa.

Prețul combustibililor s-a majorat.

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină a crescut cu aproape 2%, în timp ce în cazul motorinei, preţul mediu s-a majorat cu 3,2%.

Astfel, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7 lei şi 73 de bani şi 7 lei şi 83 de bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri între 8 lei şi 2 bani şi 8 lei şi 10 bani pe litru.

În această perioadă, România se află pe locul 18 în Uniunea Europeană, în topul ţărilor cu cea mai ieftină benzină, şi pe locul 17 în ceea ce priveşte cel mai mic preţ la motorină.

Avocatul Poporului sesizează CCR privind neplata primei zile de concediu medical.

Avocatul Poporului indică și nerespectarea dreptului de proprietate privată, având în vedere natura patrimonială a indemnizației de incapacitate temporară de muncă.

Documentul trimis la CCR face referire și la încălcarea dreptului la ocrotirea sănătății, conform articolului 34 din Constituție.

Dreptul la ocrotirea sănătății impune stabilirea riscurilor asigurate într-o manieră care să protejeze viața și integritatea corporală’, se notează în sesizare.