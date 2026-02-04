Știri 4 februarie 2026

Ierarhul nostru va oficia de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Vineri va avea loc proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce.

Cu acest prilej, mâine, de la ora 17.00, la Catedrala Patriarhală, după încheierea Vecerniei, se va săvârși ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei românce cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare).

Vineri, programul va începe la ora 7.45, cu purtarea în procesiune a sfintelor moaște din Catedrala Patriarhală și va continua cu Sfânta Liturghie, oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu membrii Sfântului Sinod.

Spre final, înainte de încheierea Sfintei Liturghii, va avea loc solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă.

Astăzi este Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului.

Aceasta este o iniţiativă a Uniunii Internaţionale pentru Controlul Cancerului.

Marcarea mondială a acestei zile are scopul de a uni populaţia lumii în lupta împotriva cancerului, pentru a preveni această boală şi pentru a salva milioane de vieţi.

Este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptată la Summitul Mondial împotriva Cancerului pentru Noul Mileniu, desfăşurat la 4 februarie 2000.

Până în prezent au fost identificate 250 de tipuri de cancer, această boală fiind a doua cauză de deces la nivel mondial.

În România numărul persoanelor bolnave de cancer depăşeşte 100.000.

ANM a emis o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, precipitații și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 20.00.

Astfel, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și în cele estice, la munte și pe arii restrânse, în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

Acestea vor fi sub formă de ploaie în Dobrogea, Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia, și mixte în Maramureș, Transilvania și Moldova.

Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța intră în reabilitare.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană și locală, prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Fondurile alocate acoperă investițiile necesare pentru consolidarea seismică, creșterea eficienței energetice, precum și reabilitarea și modernizarea completă a unității de învățământ.

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.

Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans.

Astfel, sumele cuvenite vor fi virate pe card vineri, 6 februarie, întrucât data obișnuită, 8, este într-o zi de duminică.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate din data de 10 februarie.

Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de muncă.

Așa prevăd mai multe modificări legislative propuse de guvern, care au primit raport favorabil în Comisia pentru muncă din Senat.

Măsurile obligă firmele să prevină astfel de situații și să se asigure că, dacă apar, pot fi raportate confidențial.

Regulile se aplică atât la sediul companiei, cât și pentru munca de acasă, deplasările cu colegii și discuțiile purtate online.