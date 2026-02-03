Știri 3 februarie 2026

Acesta reprezintă o perioadă calendaristică de 10 săptămâni de dinaintea Sărbătorii Învierii Domnului.Ea începe cu Duminica Vameşului şi Fariseului şi se termină în noaptea dinaintea Duminicii Paştilor.Slujbele Bisericii din acest timp liturgic scot în evidenţă slujirea arhierească a Mântuitorului care a fost împlinită prin Patimile şi Jertfa Sa de pe Cruce.Totodată, credinciosul este îndemnat de Biserică să se întoarcă mai mult înspre viaţa sa interioară, duhovnicească, prin post, rugăciune, smerenie, iertarea semenilor şi conştientizarea propriilor greşeli.Triodul este şi singura perioadă din cursul anului bisericesc în care se oficiază toate cele trei Sfinte liturghii din cultul ortodox: a Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Ioan Gură de Aur şi a Sfântului Grigorie Dialogul.

Teatrul Național de Operă și Balet “Oleg Danovski” din Constanța va fi reabilitat.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a semnat contractul de execuție a lucrărilor.

Acesta are o valoare de aproximativ 66,3 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027, precum și din fonduri de la bugetul local.

Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni.

Facturile la gaze pentru luna ianuarie vor creşte cu aproape 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Așa arată o analiză a Asociaţiei Energia Inteligentă.

Potrivit acesteia, majorarea se va datora atât creşterii consumului, cât şi creşterii de preţ al gazelor importate în această perioadă.

Conform analizei, în apartamentele izolate termic, majorarea la factura de gaze poate oscila între 100 şi 200 de lei, în timp ce în locuinţele neizolate, creşterea ar putea fi cuprinsă între 200 şi 400 de lei.

Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, nu susţine interzicerea totală a accesului copiilor la reţelele sociale.

Acesta consideră că va aduce copiilor frustrare şi curiozitate excesivă, iar soluţia poate veni doar de la o educaţie solidă şi serioasă.

Programa şcolară ar trebui să includă cursuri care vizează un anumit set de valori şi explicaţii privind pericole pentru minorii din lumea online.

Cătălin Predoiu a mai spus că aceștia trebuie să fie învăţaţi să recunoască informaţiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamentele toxice din mediul online.

Impozitul pe proprietate pentru locuitorii din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Munţii Apuseni a fost redus cu 50%.

Guvernul a aprobat o ordonanţă în acest sens pentru cele două zone, recunoscute oficial ca zone defavorizate.

De asemenea, au fost adoptate şi o serie de măsuri care vor reduce birocraţia în domeniul urbanismului.

Astfel, noile reglementări vor permite comunităţilor acces mai uşor la investiţii publice, cum ar fi şcoli, grădiniţe, spitale, drumuri, reţele de apă, canalizare sau gaze.

Proprietarii de maşini vor putea beneficia de reparaţii gratuite pentru defecţiuni tehnice grave, fără restricţii impuse de producători sau dealeri.

Proiectul consacră dreptul consumatorului de a alege între unităţile reparatoare proprii ale garantului şi service-urile partenere autorizate.

Astfel, potrivit iniţiatorilor, se evită practicile abuzive prin care unii profesionişti limitează accesul la reparaţii doar la reţeaua proprie, ceea ce generează întârzieri sau costuri suplimentare.

Propunerea legislativă se află în dezbaterea Senatului.

Fontana di Trevi din Roma nu va mai putea fi vizitată gratuit.

De la începutul acestei luni, vizitatorii care nu locuiesc în capitala italiană vor fi nevoiţi să plătească bilet, în valoare de 2 euro.

Transformarea anunţată deja din luna decembrie vine în urma unei perioade de probă de un an, menită să combată supraaglomerarea, să îmbunătăţească experienţa vizitatorilor şi să protejeze unul dintre cele mai faimoase monumente ale oraşului.