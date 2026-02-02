Știri 2 februarie 2026

Această sărbătoare face parte din rândul sărbătorilor împărăteşti ale Bisericii şi prăznuieşte momentul în care Sfânta fecioară Maria, la 40 de zile de la naşterea pruncului Iisus, vine la templul din Ierusalim, conform rânduielilor Vechiului Testament.La templu, pruncul Iisus a fost întâmpinat de către dreptul şi bătrânul Simeon, căruia i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristos, după cum ne relatează Sfântul evanghelist Luca.Atunci dreptul Simeon a rostit frumoasa rugăciune ce se rosteşte în biserică la slujba vecerniei „Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne”, şi totodată a profeţit sfintei Fecioare Maria suferinţele prin care va trece la patimile lui Hristos.Prima atestare documentară a acestei sărbători se găseşte în însemnările de călătorie ale pelerinei Egeria, care scrie că sărbătoarea se ţinea prin anii 382-384, la Ierusalim, la 40 de zile de la Naşterea Domnului.Ziua următoare acestei sărbători, 3 februarie, este ziua în care Biserica Ortodoxă cinsteşte pe dreptul şi bătrânul Simeon împreună cu sfânta proorociţă Ana, cele două personaje care au luat parte la momentul Întâmpinării Domnului.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji mâine dimineață la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va săvârși de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.

După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

Casa Județeană de Pensii Constanța primește de astăzi, cererile pentru acordarea biletelor de tratament.

Deocamdată, listele cu locurile disponibile nu au fost stabilite, pentru că nu a fost adoptat bugetul de stat.

Cu toate acestea, funcționarii Casei de Pensii vor primi solicitările, astfel încât procedura să se desfășoare cât mai rapid, odată ce vor fi întrunite toate condițiile.

Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă un proiect care prevede includerea a 33 de noi medicamente pe lista celor compensate şi gratuite.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, măsura va continua ritmul accelerat de actualizare a listei, după introducerea a 41 de molecule noi în septembrie anul trecut.

Proiectul vizează extinderea tratamentelor moderne, în special pentru oncologie.

De asemenea şi pacienţii cu boli rare şi afecţiuni grave vor beneficia de acces sporit la terapii inovatoare.

Sindicatele din învăţământ strâng, de astăzi, semnături, pentru declanşarea unei greve generale.

Aceasta va avea loc în perioada simulărilor pentru evaluarea naţională şi bacalaureat, programate în luna martie.

Profesorii sunt nemulţumiţi mai ales de creşterea normei didactice, de la 18 la 20 de ore, şi de diminuarea sumelor pentru plata cu ora.

Călătorii vor ajunge mai uşor din Giurgiu în Ruse şi invers, din primăvară.

În prezent, se fac demersurile necesare pentru introducerea unor curse directe între cele două oraşe cu ajutorul unor autobuze.

Legătura va oferi o alternativă convenabilă atât pentru cetăţeni, cât şi pentru turişti.