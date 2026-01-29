Skip to content
“Tânărul creştin” – NICIODATĂ NU ESTE PREA TÂRZIU
“Tânărul creştin” – NICIODATĂ NU ESTE PREA TÂRZIU
Emisiunea “Tânărul creştin” – NICIODATĂ NU ESTE PREA TÂRZIU – 30 ian. 2023.
Invitat: BIANCA BARABAȘ, masterand în arte
Realizator: Eduard Mindirigiu.
