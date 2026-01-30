Știri 30 ianuarie 2026

Sărbătorirea împreună a celor trei sfinţi ierarhi, a fost rânduită de către episcopul Ioan al Evhaitelor, în secolul 11.Pe atunci, la Constantinopol apăruse o dezbatere pe tema „care dintre cei trei sfinţi ar fi mai mare şi mai vrednic de cinstire”.În timpul dezbaterilor, episcopului Ioan i-au apărut cei trei sfinţi ierarhi care i-au spus că în calitatea lor de mari dascăli şi îndrumători în teologie, sunt egali în cinstire în faţa lui Dumnezeu, motiv pentru care să fie cinstiţi toţi trei într-o singură zi.Deoarece fiecare dintre cei trei sfinţi are câte o zi individuală de cinstire în cursul lunii Ianuarie, episcopul Ioan a hotărât ca şi cinstirea lor împreună să fie în aceeaşi zi.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la Catedrala Arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie.

De asemenea, noaptea de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului.

CRTS Constanța face din nou apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, stocul disponibil de componente sanguine 0 pozitiv și negativ, precum și A pozitiv și negativ se menține scăzut ca urmare a solicitărilor crescute.

Persoanele sănătoase cu vârste între 18 și 65 de ani sunt așteptate de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30, la sediul CRTS.

Totodată, Centrul anunță că va fi deschis pentru donări și mâine, între orele 8.30 și 13.30.

ANM a emis o atenționare cod galben de intensificari ale vântului pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 20.00.

Astfel, în Dobrogea, în sudul Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.

Totodată, ANM a emis și o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și răcire a vremii, valabilă până duminică la ora 18.00, pentru toată țara.

În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp.

Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică în Dobrogea, în Moldova și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade.

Biserica şi Armata se află pe primele locuri în clasamentul instituțiilor în care românii au cea mai mare încredere.

Potrivit datelor sociologice, Biserica se află pe primul loc în topul încrederii publice, unde 64% dintre respondenţi declară că au destul de multă şi foarte multă încredere în această instituţie, în creştere, faţă de 57,7% înregistrat în luna iulie 2025.

Pe locul al doilea în clasament se situează Armata, cu un nivel de încredere de 62% şi Poliţia, cu 50%.

Pe ultima poziţie a clasamentului se află Parlamentul, cu doar 12% încredere, în scădere faţă de 14,5% în luna iulie 2025.

Mai multe organizații non-guvernamentale au denunțat ‘cocktailurile de pesticide’ toxice găsite în merele din Europa.

Acestea au analizat aproximativ 60 de mere, achiziționate aleatoriu din 13 țări europene, inclusiv Franța, Spania, Italia și Polonia.

85% din probe conțineau reziduuri multiple de pesticide, iar în 71% din cazuri, au fost găsite pesticide clasificate printre cele mai toxice din Uniunea Europeană.

Specialiștii recomandă cumpărarea merelor organice sau curățarea merelor cultivate convențional înainte de a le consuma.