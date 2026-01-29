Știri 29 ianuarie 2026

De la ora 16.00, Ierarhul nostru va oficia slujba Parastasului, pentru ctitori, urmată de Vecernie la biserica „Sfinții Trei Ierarhi”.Apoi, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Mâine, Biserica Ortodoxă îi va cinsti pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.Cu acest prilej, de la ora 7.45, va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Constanța, zona Cireşica.Sâmbătă, la Catedrala arhiepiscopală, ierarhul Tomisului va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie, iar de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului.

CRTS Constanța face din nou apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, stocul disponibil de componente sanguine 0 pozitiv și negativ, precum și A pozitiv și negativ se menține scăzut ca urmare a solicitărilor crescute.

Persoanele sănătoase cu vârste între 18 și 65 de ani sunt așteptate de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30, la sediul CRTS.

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, de la 1 februarie.

Astfel, de la această dată, se vor aplica noile reguli pentru plata concediilor medicale, potrivit cărora, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate.

Specialiștii avertizează că noile reglementări vor avea un impact direct asupra angajaților, care pierd astfel o zi de venit, de fiecare dată când intră în concediu medical, iar măsura va crea dificultăți juridice și administrative pentru angajatori.

Măsura se aplică până la 31 decembrie 2027 și face parte din pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare din sistemul de sănătate.

Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi, vârstnici şi alte categorii aflate în sistemul de protecţie va creşte de la 22 la 32 lei/zi.

Așa prevede o hotărâre aprobată de Guvern.

Totodată, au fost actualizate standardele de cost pentru serviciile sociale, a transmis Ministerul Muncii.

Potrivit ministrului Florin Manole, finanţarea serviciilor sociale pentru copiii din centrele de zi, rezidenţiale sau de tip familial, cât şi pentru mamele protejate în centre maternale a crescut cu 44%, cea pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din centre rezidenţiale, de zi sau locuinţe protejate cu 39%, iar cea pentru victimele violenţei domestice cu 45%.

Sindicaliștii din Sănătate și Asistență Socială sunt pregătiți de proteste, dacă Guvernul nu renunță la reducerea cu 10% a fondului de salarii.

Liderul SANITAS Constanța, Nicolae Manea, spune că deficitul de personal se adâncește.

Acesta atrage atenția că reducerea reală a veniturilor depășește 30% pentru angajații din aceste două domenii esențiale, cărora sporurile sau orele suplimentare le sunt plătite la nivelul anului 2018.

Consiliul Județean Constanța anunță investiții în educația incluzivă de aproape 4 milioane de lei.

Acestea sunt prevăzute pentru dotări moderne și materiale didactice, finanțate prin PNRR.

În acest sens, câteva centre școlare pentru educație incluzivă, precum Albatros, Delfinul sau Maria Montessori au fost dotate recent cu echipamente IT și digitale, mobilier modern pentru săli de clasă, laboratoare și cabinete dar și materiale didactice moderne.

Oamenii care au probleme cu greutatea vor putea beneficia de un tratament corect și pe termen lung.

Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie “C.I Parhon” din Capitală.

Pacienții vor fi evaluați complet și vor primi planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung și programe de educație pentru sănătate și prevenție, de către specialiști.

Ministrul a subliniat că obezitatea este una din cele mai serioase provocări medicale ale prezentului prin efectele în lanț pe care le produce asupra sănătății oamenilor și asupra sistemului sanitar.