Știri 28 ianuarie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.De la ora 16.00, va oficia slujba Parastasului, pentru ctitori, urmată de Vecernie la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din localitatea Sibioara, județul Constanța.Apoi, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Vineri, Biserica Ortodoxă îi va cinsti pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.Cu acest prilej, de la ora 7.45, va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Constanța, zona Cireşica.Sâmbătă, la Catedrala arhiepiscopală, ierarhul Tomisului va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie, iar de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului.

CRTS Constanța face din nou apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, stocul disponibil de componente sanguine 0 pozitiv și negativ, precum și A pozitiv și negativ se menține scăzut ca urmare a solicitărilor crescute.

Persoanele sănătoase cu vârste între 18 și 65 de ani sunt așteptate de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30, la sediul CRTS.

SPIT a început trimiterea de notificări privind obligațiile de plată.

Cei care achită până pe 31 martie beneficiază de o reducere de 10%, care este inclusă în sumele afișate.

Reprezentanții SPIT Constanța atrag atenția că depășirea acestui termen atrage consecințe multiple, dincolo de pierderea bonificației.

Este vorba despre instituirea de popriri pe conturi, aplicarea de majorări de întârziere sau excluderea din unele programe sociale.

Ministrul Justiţiei a anunţat constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor răspunderii penale a minorilor.

El a susţinut că expunerea acestora la conţinut nociv, adeseori violent, pe reţelele de socializare şi accesul facil la substanţe interzise de lege se numără printre cauzele, directe sau indirecte, ale infracţionalităţii juvenile.

Conform ministrului Radu Marinescu, legea trebuie să aibă în vedere nu doar componenta de sancţionare penală, ci şi pe cea de prevenire şi de educaţie.

Franţa a adoptat legea care interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare.

De asemenea, se are în vedere și interzicerea telefoanelor mobile în licee.

Obiectivul este de a-i proteja pe tineri de conţinutul neadecvat vârstei şi de a preveni hărţuirea online.

Legea va intra în vigoare în luna septembrie, la începutul noului an şcolar.

ANAF a lansat un asistent virtual care-i va ajuta pe contribuabili să obţină mai uşor informaţii despre obligaţiile fiscale.

Acesta se numește Ana și se află în faza de testare, fiind parte dintr-un proiect de digitalizare a agenţiei, finanţat prin PNRR.

În acest moment, Ana oferă informaţii generale doar despre obligaţiile persoanelor fizice care obţin venituri din închirierea bunurilor personale sau activităţi independente.

Pe măsură ce sistemul acumulează date prin interacţiuni reale, domeniile acoperite se vor extinde și va contribui la simplificarea semnificativă a comunicării dintre contribuabili şi administraţia fiscală.

Uniunea Europeană și India au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb istoric.

Este cel mai mare acord de acest gen încheiat vreodată de către cele două părți.

Astfel, vor fi reduse taxele vamale pentru autoturisme, piese auto, precum și pentru diverse produse agro-alimentare.

Toate importurile din India vor trebui să respecte normele stricte ale Uniunii în materie de sănătate și siguranță alimentară, subliniază Comisia Europeană.