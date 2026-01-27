Știri 27 ianuarie 2026

Potrivit Centrului, stocul disponibil de componente sanguine 0 pozitiv și negativ, precum și A pozitiv și negativ se menține scăzut ca urmare a solicitărilor crescute.Persoanele sănătoase cu vârste între 18 și 65 de ani sunt așteptate de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30, la sediul CRTS.

RAJA anunță oprirea apei în două cartiere din municipiul Constanța.

Astfel, din această noapte, de la ora 22.00, până mâine, la ora 12.00, vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din cartierele KM 4-5 și Viile Noi.

Este vorba despre Bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul cuprins între strada Caraiman și Șoseaua Mangaliei (zona Doraly Mall);

Aleea Câmpinei – Intrarea Câmpinei, zona delimitată de Strada Liliacului și Prelungirea Caraiman.

Primăria Constanța a implementat un serviciu de taxi pentru persoanele cu dizabilități.

Acesta se numește Ability Taxi și este gratuit.

Programul de funcționare este de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri, în intervalul 08:00 – 14:00.

Transportul gratuit trebuie solicitat cu minim 24 de ore înainte.

Cei care au plaje închiriate vor plăti, din acest an, impozit pe suprafața de nisip în care își desfășoară activitatea.

Plajele care sunt folosite în activități economice vor fi impozitate între 22 și 41 de lei pe hectar, în funcție de suprafața deținută în administrare de la Apele Române”, a precizat directorul SPIT, Cristina Aldea.

De asemenea, proprietarii apartamentelor din stațiunea Mamaia, care le folosesc în scop turistic, sunt taxați cu câte 500 de lei.

Legea femicidului se află pe agenda Parlamentului în noua sesiune, care începe peste o săptămână.

Aceasta a fost depusă în vara anului trecut, la Senat, ca prim for legislativ.

Proiectul prevede definirea fenomenului și majorarea pedepselor pentru violență domestică.

Inițiatoarele propun, pentru prevenirea femicidului, includerea în programele școlare a unor teme privind etica relațiilor familiale, egalitate de gen și respectul reciproc.

Peste 50 de cazuri de femicid s-au înregistrat anul trecut în țara noastră.

Şoferii cu permis auto pentru categoria B vor putea conduce şi alte tipuri de maşini.

Noua directivă europeană le-ar putea permite conducătorilor auto să se urce la volanul unor mașini de 5 tone, însă acestea trebuie să facă parte din categoria autoturismelor care se alimentează electric, cu hidrogen sau gaz.

Șoferii trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a beneficia de acest lucru, respectiv să dețină permisul de conducere categoria B de cel puțin 2 ani și să urmeze mai multe instructaje auto suplimentare.

Statele membre ale Uniunii Europene ar urma să implementeze această modificare până în anul 2030.

„Legea Mario” cere modificarea Codului Penal privind responsabilitatea copiilor.

Este vorba despre o petiție prin care se cere răspunderea penală de la vârsta de 10 ani pentru omor.

Aceasta a fost lansată în contextul cazului din județul Timiș, în care doi adolescenți de 13 și 15 ani au ucis un alt minor.

Doi dintre ei, în vârstă de 15 ani, au fost arestați preventiv, în timp ce al treilea, de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală conform legislației actuale privind responsabilitatea penală a minorilor.

Organizația Salvați Copiii România atrage atenția că astfel de cazuri nu sunt acte izolate, ci rezultatul unui cumul de factori și al unui eșec colectiv în prevenirea violenței.