Știri 26 ianuarie 2026

Mitropolitul Iosif Naniescu s-a născut în Basarabia, ca fiu al preotului Anania Mihalache și al soției sale, Teodosia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca, la 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan.A primit de la episcopul Chesarie al Buzăului, numele de Iosif, după numele întâiului episcop al Argeșului.A fost hirotonit episcop vicar al Mitropoliei Țării Românești, cu titulatura Iosif al Mirelor, urmând cu vrednicie faptelor Sfântului Ierarh Nicolae.În anul 1873 a fost ales episcop al Argeșului, iar peste doi ani, mitropolit al Moldovei.Sf. Iosif a încheiat zidirea Catedralei mitropolitane din Iași în anul 1886, începută de fostul mitropolit Veniamin Costachi.A păstorit cu multă vrednicie Mitropolia Moldovei vreme de douăzeci și șapte de ani și s-a mutat la Domnul în anul 1902, în ziua de 26 ianuarie.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților în anul 2017.

Taxele pe proprietate nu vor creşte în anul 2027.

Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a precizat că primăriile şi cetăţenii ar trebui să aibă la dispoziţie un soft în care să se vadă valoarea de piaţă a imobilelor din fiecare localitate și care să fie o bază de calcul pentru impozitele locale.

Valoarea punctului pe serviciu în ambulatoriul de specialitate va crește la 8 lei de la începutul anului viitor.

Președintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat că se așteaptă la o eficientizare a cheltuielilor și la o prioritizare a activității în ambulatoriu, astfel încât performanța să ducă la o scădere a numărului internărilor în spital.

Acesta a mai spus că în cazul în care un pacient nu mai ajunge în spital, se poate face economie de câteva mii de lei, bani din care pot fi plătite stimulente pe bază de performanță medicilor din ambulatoriul de specialitate și celor de familie.

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de structură a viitorului an școlar.

În varianta propusă, cursurile încep pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027, cu excepția claselor a VIII-a și a XII-a, care vor încheia școala mai devreme.

Principala modificare față de anii anteriori vizează scurtarea intervalului în care poate fi decisă vacanța la decizia inspectoratelor școlare – cunoscută ca vacanța de schi – de la trei la doar două săptămâni, în perioada 22 februarie-7 martie 2027.

Documentul este disponibil pe site-ul edu.ro.

Ministerul Sănătăţii începe procesul de reclasificare a spitalelor publice.

Ministrul Alexandru Rogobete a argumentat că o astfel de reorganizare era necesară deoarece, în prezent, tarifele sunt diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, iar regulile sunt neclare.

Astfel, unitățile sanitare vor fi evaluate în vederea reîncadrării în categoriile întâi, a doua sau a treia.

Această evaluare va reflecta complexitatea serviciilor oferite şi nu valoarea profesională a personalului medical.

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în acest an.

În acest sens sunt estimate creşteri nesemnificative de doar 2-5%, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a declarat că va fi instituit un mecanism mai simplu de sprijin pentru consumatorii vulnerabili prin deducerea directă a ajutorului din factură.

În cazul gazelor naturale, acesta ar urma să fie de 100 de lei în sezonul rece, iar la energia electrică de 50 de lei.

Patru din zece români folosesc inteligenţa artificială de mai multe ori pe zi, pentru serviciu sau în viaţa personală.

Așa arată cele mai noi date publicate de o platformă ce oferă locuri de muncă.

Cei mai mulţi cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet ori pentru a căuta produse şi servicii.

64% îl folosesc pentru a afla lucruri din domeniul în care activează sau unul diferit, în timp ce 40% dintre respondenţi folosesc inteligenţa artificială pentru traduceri, rezumate sau pentru a efectua calcule.