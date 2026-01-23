Știri 23 ianuarie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 7.30, Sfânta Liturghie la biserica „Izvorul Tămăduirii” din localitatea Capu Câmpului, urmată de slujba parastasului de un an a tânărului Lates Dimitrios.De la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală din Constanța.Duminică, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului.Cu acest prilej, de la ora 7.00, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea ’’Sfinții Nicolae și Bretanion’’, din apropierea localității 23 August.

Farmaciile vor deveni centre permanente de vaccinare antigripală.

Așa prevede un ordin al ministrului Sănătății, lansat în dezbatere publică.

Astfel, fiecare unitate farmaceutică trebuie să asigure un spațiu dedicat vaccinării și personal calificat, iar imunizarea poate fi gratuită sau contracost, fără a depăși însă un anumit plafon stabilit prin lege.

Și în prezent se poate face vaccinarea antigripală în anumite farmacii.

Guvernul britanic are în vedere restricţionarea accesului copiilor la rețelele de socializare.

Au fost prezentate spre consultare planurile în ceea ce privește accesul minorilor la platformele de social media.

Printre măsuri se numără creşterea pragului de vârstă şi restricţionarea elementelor de design potenţial adictive ale aplicaţiilor.

De asemenea, vor fi elaborate îndrumări „bazate pe dovezi” pentru părinţi cu privire la timpul adecvat de a fi petrecut în faţa ecranelor de către copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 16 ani.

Primul ghid de organizare a serviciilor de sprijin pentru doliu în spitalele din România a fost lansat recent.

Documentul se adresează angajaților din spitale – psihologi, asistenți sociali, terapeuți – ce intră în contact cu rudele unui bolnav aflat pe moarte sau care a decedat.

Ghidul presupune ca în cazul pierderii unei persoane dragi, să se primească ajutor pentru ca suferința să nu se transforme în boală.

Acesta se aplică deja în 4 spitale din Iași, Brașov, Oradea și București, iar după etapa „pilot”, proiectul se va extinde la toate unitățile sanitare din țară.

În România, serviciul de sprijin pentru doliu este garantat prin lege, însă până acum nu a existat vreo inițiativă în acest sens.

Antibioticele pot afecta starea psihică.

Acestea sunt esențiale în tratarea infecțiilor bacteriene, însă, dacă sunt utilizate în exces, pot avea efecte care depășesc sfera bolilor infecțioase, arată un studiu recent.

Astfel, ele pot influența inclusiv starea psihică, prin modificările pe care le provoacă la nivelul florei intestinale și al comunicării care are loc pe căi neuronale între intestin și creier.

De asemenea, sunt asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate.

Sindicaliştii din educaţie cer abrogarea legii care prevede măsuri de austeritate.

Ei spun că prin deciziile luate de Guvern în acest sens s-a declanşat un proces de dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar.

Concret, reprezentanţii sindicaliştilor cer oprirea politicii de reducere a posturilor, creşterea alocării bugetare pentru educaţie şi reluarea dialogului social real cu organizaţiile sindicale reprezentative.

Ei mai afirmă că dacă Guvernul “va continua pe această direcţie” vor intensifica acţiunile de protest.

România va avea în curând un sistem antidronă funcțional.

Acesta provine din Statele Unite ale Americii, a anunțat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Potrivit acestuia, sistemul se află în prezent în faza de testare și odată devenit operațional, va contribui la apărarea spațiului aerian al României.