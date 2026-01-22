Știri 22 ianuarie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 7.30, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Colilia, apoi Arhiepiscopul Tomisului va oficia și slujba înmormântării monahiei Antonia Nanciu, viețuitoare a acestei mănăstiri.

Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional.

În urma apariției unor materiale jurnalistice care aduc în discuție o pretinsă predare „ilegală” a disciplinei Religie, Patriarhia Română a făcut mai multe precizări.

Astfel, potrivit Constituției României, „Statul român asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult.”

De asemenea, Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede că „pla­nurile-cadru ale învățămân­tului primar, gimnazial, liceal includ Religia ca disciplină școla­ră, parte a trunchiului comun.”

Disciplina Religie contribuie la dezvoltarea identității personale și la cunoașterea valorilor culturale ale umanității, potrivit Patriarhiei Române.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge în special de grupele 0 pozitiv și A pozitiv, unde în acest moment sunt foarte solicitate iar rezervele sunt scăzute.

Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Totodată, Centrul anunță că va fi deschis pentru donări și sâmbătă, 31 ianuarie, între orele 8.30 și 13.30.

Proiectul bugetului de stat pe 2026 va fi aprobat de Guvern la mijlocul lunii februarie.

Apoi, va fi dezbătut şi votat în Parlament.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că ţinta de deficit bugetar pentru anul acesta este de circa 6%, iar creşterea economică prognozată în jur de 1%.

El a mai spus că în 2026 nu sunt prevăzute majorări ale cotei standard de TVA sau pentru sectorul HoReCa.

Toate satele din zona Deltei Dunării vor avea internet de mare viteză prin fibră optică până anul viitor.

Lucrările pentru infrastructură sunt realizate deja în proporție de 30%, în cadrul unui proiect finanțat de Comisia Europeană.

Lansat în anul 2024, proiectul 5G vizează dezvoltarea comunităților pe mai multe paliere, precum educația digitală, sănătatea sau turismul și se va încheia anul viitor.

Ministerul Muncii va propune coaliţiei de guvernare acordarea unui ajutor pentru persoanele cu pensii mici, în funcţie de resursele bugetare pentru anul în curs.

O variantă ar fi similară cu cea de anul trecut, cu două tranşe egale, de câte 400 de lei, adică 800 de lei în total, pentru pensionarii cu pensii sub 2.574 de lei.

A doua variantă este similară cu cea din anul 2023, în care au fost trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite ale acestui sprijin.

România va avea prima autostradă care va ajunge până la frontiera cu Bulgaria.

Bucureşti-Giurgiu va fi un drum care, odată finalizat, va închide coridoarele de transport dinspre sud spre Nădlac şi Ungaria, respectiv spre nord-est, spre Suceava şi Iaşi, Ucraina şi Republica Moldova, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu.

El a amintit că la sfârşitul anului trecut a fost lansată şi licitaţia pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, care va continua cu 5 kilometri dincolo de graniţa cu Republica Moldova.