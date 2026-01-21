Știri 21 ianuarie 2026

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge în special de grupele 0 pozitiv și A pozitiv, unde în acest moment sunt foarte solicitate iar rezervele sunt scăzute.Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Generațiile tinere îmbătrânesc mai repede decât cele din trecut.

Cercetări recente arată că persoanele născute după anul 1965 își pierd mai devreme din capacitatea biologică a organismului, iar bolile asociate bătrâneții – precum cancerul, diabetul sau bolile cardiovasculare – apar tot mai des la tineri.

Cea mai importantă cauză este însă obezitatea.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, rata obezității în rândul copiilor și adolescenților a crescut cu 1000% între 1975 și 2022, iar până în anul 2030 un miliard de oameni ar putea fi obezi.

Obezitatea afectează organele, provoacă inflamații cronice și modifică metabolismul, iar toate aceste procese duc la accelerarea îmbătrânirii celulare, arată studiile.

Specialiștii recomandă mișcare regulată, alimentație echilibrată, somn suficient și evitarea alcoolului și fumatului.

Persoanele cu dizabilități nu mai sunt scutite automat de impozitul pe locuință și autoturism, din acest an.

Autoritățile locale au posibilitatea de a menține aceste facilități în limita a 5% din totalul impozitelor colectate în anul precedent.

Totodată, majorarea salariului minim pe economie, anunțată pentru luna iulie, va aduce o creștere de aproximativ 150–200 de lei a indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav.

Consumul de paracetamol în timpul sarcinii este sigur.

O nouă cercetare arată că nu există dovezi că ar crește riscul de autism, ADHD și probleme de dezvoltare la copii.

Aceasta a analizat 43 dintre cele mai solide studii în ceea ce privește utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, unde au fost implicate sute de mii de femei și care a urmărit copiii timp de mai mult de 5 ani.

Orice legătură raportată anterior între medicament și un risc crescut de autism poate fi explicată prin alți factori și nu printr-un efect direct al paracetamolului în sine, se arată în studiu.

Acest lucru întărește recomandările principalelor organizații medicale din Marea Britanie, SUA și Europa cu privire la siguranța acestui analgezic obișnuit.

Ministerul Educației va testa, în ultimele două module din acest an școlar, noile standarde de evaluare pentru clasele primare și gimnaziu.

Școlile se pot înscrie până vineri, 23 ianuarie, în proiectul pilot, apoi profesorii din școlile selectate vor fi instruiți cum să procedeze.

Proiectul pilot nu schimbă modul de notare, ci presupune aplicarea unor standarde naționale în evaluarea elevilor, explică Ministerul Educației.

Astfel, pentru fiecare competență specifică din programa școlară, elevii vor fi încadrați în trei niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat.

Sporul natural al României s-a menținut negativ în luna noiembrie 2025.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, numărul nașterilor și cel al deceselor a scăzut atât față de luna noiembrie 2024, cât și față de luna precedentă, octombrie 2025, însă numărul deceselor înregistrate a fost de 1,7 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

Un procent de 42,3% din totalul deceselor s-a înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta de 80 de ani și peste.

La polul opus s-au situat grupele de vârstă 0–4 ani, 5–19 ani și 20–29 de ani, unde s-a consemnat cel mai mic număr de decese.