Știri 20 ianuarie 2026

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge în special de grupele 0 pozitiv și A pozitiv, unde în acest moment sunt foarte solicitate iar rezervele sunt scăzute.Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Datornicii, persoane fizice și juridice, care nu-și plătesc taxele și impozitele către stat vor figura pe o listă publică.

Ministrul de resort, Cseke Attila, consideră că această formă de presiune va crește sumele atrase la buget.

O prevedere similară a mai existat în țara noastră până în anul 2017, însă s-a renunțat la această practică, deoarece încălca protecția datelor cu caracter personal.

Munca în exces ori timpul petrecut pe rețelele sociale reduc orele de somn.

Oamenii dorm cu aproximativ o oră și jumătate mai puțin decât acum 50 de ani, arată un studiu realizat în Belgia, cu mențiunea că acest declin variază de la o țară la alta.

În plus, telefoanele mobile, tabletele și laptopurile duc la o suprastimulare a creierului, care alungă somnul.

Specialiștii avertizează că privarea de somn poate avea consecințe grave asupra sănătății, pe termen lung, precum anxietate, depresie, obezitate și slăbirea sistemului imunitar.

Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde.

Pe lângă Marea Britanie și Australia, ţări precum Danemarca, Spania, Germania, Italia şi Grecia analizează introducerea unor restricţii similare pentru minorii sub 16 ani.

Şi Franţa se află într-un stadiu avansat al dezbaterilor, unde sunt analizate două proiecte de lege, care vizează restricţionarea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani.

Numărul de accidente rutiere a scăzut în ultimul an cu aproape 7%.

Anunțul a fost făcut de către Poliția Română.

Cele mai frecvente cauze care au provocat un accident anul trecut au fost: traversarea neregulamentară a pietonilor, neadaptarea vitezei la condițiile de drum și neacordarea de prioritate.

În Europa, prețul gazelor naturale a crescut pe fondul vremii neobișnuit de reci din unele părți ale continentului.

Astfel, acesta a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni.

Potrivit datelor oficiale, media rezervelor de care dispun în acest moment statele Uniunii Europene este de 50%, însă România are 61%.

Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, sistemul energetic național este pregătit să facă față creșterilor de consum din această iarnă.