Știri 19 ianuarie 2026

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.00.Astfel, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.Totodată, ANM a emis și o informare meteorologică de ger și precipitații mixte pentru toate regiunile țării, valabilă până joi, la ora 10.00.În noaptea de miercuri spre joi, în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Ministerul Sănătății are o serie de recomandări adresate populației, în această perioadă cu temperaturi deosebit de scăzute.

Sunt vizați în special bătrânii, copiii și persoanele cu boli cronice.

Autoritățile recomandă limitarea deplasărilor în aer liber și evitarea expunerii prelungite la frig, mai ales a mâinilor și picioarelor.

De asemenea, este bine să se consume alimente bogate în proteine, fructe și legume și să se evite alcoolul.

Programul pilot de urcare în autobuz pe la ușa din față al CT BUS se reia de astăzi.

Până pe 13 februarie, de luni până vineri, în intrevalul orar 16.00 – 18.00, într-unul dintre autobuzele care circulă pe linia 42 se va testa această modalitate de îmbacare și debarcare a călătorilor, informează CT BUS.

La fel ca în luna noiembrie, atunci când programul a fost testat pe linia 44, în autobuz se va afla o echipă compusă din trei controlori CT BUS, însoțită de un polițist local.

În funcție de rezultatele acestei a doua perioade de testare se va decide felul în care se va aplica în viitor modalitatea de urcare pe la prima ușă în autobuzele CT BUS.

Programul „Permis pentru viitor” dedicat tinerilor din medii defavorizate este funcțional și anul acesta.

Aflat la a XI-a ediție, programul susține financiar costurile școlii de șoferi pentru mai multe categorii de permis și oferă un sprijin celor care au nevoie de această calificare pentru angajare.

Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă, până pe 27 ianuarie, iar formularul pentru înscriere și alte informații sunt disponibile, pe website-ul Fundației Pentru Comunitate.

Angajații din România ar putea beneficia în premieră de concediu plătit pentru refacere după epuizare profesională fără a fi obligați să prezinte documente medicale.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de lege, depus în decembrie la parlament.

Firmele cu peste 50 de angajați vor întocmi un plan de prevenire a epuizării profesionale adaptat specificului activității lor.

În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Muncii va publica un ghid național pentru prevenirea epuizării profesionale.

Agresarea personalului medical ar putea fi încadrată în viitor la infracțiunea de ultraj.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Colegiului Medicilor.

Cadrele medicale nu beneficiază de același nivel de protecție legală ca alte categorii profesionale, deși se confruntă frecvent cu violență verbală și fizică.

Includerea medicilor în categoria profesiilor protejate prin lege ar putea reduce agresiunile în domeniu.