Știri 15 ianuarie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.30, Acatistul Maicii Domnului, apoi va săvârși Sfânta Liturghie.După slujbă va rosti un cuvânt de învățărură.

Astăzi se împlinesc 176 de ani de la naşterea poetului naţional, prozatorului şi jurnalistului Mihai Eminescu.

Marele poet s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoşani şi a fost considerat drept cel mai important scriitor romantic din literatura română, supranumit şi „luceafărul poeziei româneşti”.

Poetul a studiat la Viena si Berlin si a debutat în anul 1866 cu poezia intitulată “La mormântul lui Aron Pumnul”.

Printre operele sale, cele mai importante sunt poeziile Luceafărul, Revedere, Scrisoarea a 3-a sau basmul Făt-Frumos din Lacrimă.

Tot astăzi este celebrată şi Ziua Culturii Naţionale.

Aceasta a fost decretată oficial printr-o lege promulgată în anul 2010.

Cu acest prilej astăzi, de la ora 16.00,Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de parastas pentru Marele Poet la monumentul Mihai Eminescu, situat în parcul Mănăstirii Dervent.

În continuare, în sala „Arhitect Dan Corneliu”, tineri interpreți și Corala „Armonia” vor susține un moment artistic cu valențe comemorative.

Accesul la muzee este gratuit astăzi în județul Constanța, cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Muzeele De Artă și Artă Populară din Constanța și secțiile din județ ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie vor oferi acces gratuit vizitatorilor, pe întreaga durată a programului.

De asemenea, accesul va fi liber și la Delfinariu, Microrezervație și Planetariu din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, în limita spațiului disponibil.

Populaţia României a scăzut.

Aceasta era de aproximativ 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie anul trecut, în scădere cu 24.000 faţă de 1 ianuarie 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Principala cauză a scăderii o reprezintă sporul natural care a fost negativ şi nici nu a fost compensat de diferenţa pe plus dintre cei stabiliţi în ţara noastră şi românii care s-au mutat în străinătate.

Un alt fenomen îl reprezintă îmbătrânirea demografică accentuată, în condiţiile în care ponderea populaţiei de peste 65 de ani a continuat să crească, iar în cazul celei de până la 14 ani – să scadă.

Vârsta de pensionare pentru angajații din sistemele de apărare și de ordine publică ar putea crește.

Anunțul a fost făcut de Premierul Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că autoritățile nu-și doresc ca un val de oameni să plece din sistemele de apărare și de ordine publică, și de aceea creșterea vârstei de pensionare se va face potrivit legilor în vigoare, unde pot să-și mențină actualele drepturi, indiferent cât lucrează.

România va avea o rețea de camere video pe drumurile naționale și autostrăzi.

Acestea vor funcționa și ca radare fixe și vor calcula viteza medie a șoferilor între diferite puncte de pe traseu.

Sistemul de pe drumurile naționale presupune instalarea a 400 de camere video-radar individuale.

Cele mai multe dintre ele vor fi montate în 136 de puncte de-a lungul a șapte drumuri naționale și vor acoperi o distanță de aproape 1.100 km.

Potrivit CNAIR, acest sistem ar putea fi operațional în totalitate, în vara anului viitor.

Deținătorii de imobile, asociațiile de proprietari și firmele au obligația să curețe de zăpadă și gheață trotuarele din fața clădirilor și să îndepărteze țurțurii.

Cei care nu respectă legea riscă amenzi între 200 și 500 de lei.

Sancțiunile cresc dacă zăpada curățată este aruncată pe partea carosabilă.

De asemenea și șoferii care circulă pe drumurile publice cu mașina acoperită de zăpadă, riscă amenzi de peste 1.500 de lei.