Știri 12 ianuarie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie și sfințirea Picturii catapetesmei lăcașului de cult.De la ora 17.00, va săvârși Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Năvodari.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța organizează sesiuni gratuite de pregătire pentru elevii care vor susține bacalaureatul.

Este vorba despre cei care intenționează să susțină examenul de admitere la facultățile din cadrul instituției.

Cursurile se desfășoară exclusiv cu prezență fizică, în fiecare sâmbătă, la disciplinele matematică, fizică și informatică, în campusul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va beneficia de 1.200 de ambulanţe noi.

Acestea vor intra în dotarea SMURD şi a serviciilor de ambulanţă din țară până pe 31 august.

Ministerul Afacerilor Interne a semnat la finalul anului trecut contractul de finanţare pentru achiziţionarea de ambulanţe noi prin PNRR.

La Constanța, situația parcului auto al Serviciului de Ambulanță s-a îmbunătățit ușor anul trecut, odată cu primirea a 13 ambulanțe.

Ministerul Energiei pregătește un nou mecanism prin care voucherul de 50 de lei acordat consumatorilor vulnerabili pentru plata facturilor la energie să fie dedus automat din factură.

Măsura este analizată împreună cu operatorii de distribuție și furnizare și ar putea deveni funcțională la finalul lunii martie, a declarat recent ministrul Bogdan Ivan.

În opinia sa, noul sistem ar elimina procedurile birocratice și ar viza protejarea a aproximativ 3,5 milioane de persoane aflate în această situație.

România va implementa programe de „Educație pentru sănătate” inspirate din modelul spaniol.

Acestea cuprind componente de prevenție, igienă stomatologică și vaccinare, dar abordează și alimentația corectă, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

El a afirmat că modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală poate fi replicat cu ușurință în România.

Ministrul a spus că se încearcă pe cât mai mult posibil ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi și în regim de ambulatoriu de specialitate.

Guvernul a inițiat vineri, proiectul de act normativ care majorează salariul minim de la 1 iulie 2026.

Acesta va ajunge la 4.325 de lei, însă, va fi redusă, de la 300 la 200 de lei, suma pentru care nu se va plăti impozit din acest salariu minim.

Proiectul a fost trimis la Consiliul Economic și Social pentru avizare.

10 minute de mișcare pe zi au un impact major asupra sănătății.

Un studiu recent arată că doar 10-12 minute de exerciţii fizice pe zi, cum ar fi pedalarea pe bicicletă, modifică rapid proteinele din sânge, multe dintre acestea fiind implicate în reducerea inflamaţiei şi îmbunătăţirea funcţiei vaselor sanguine şi a metabolismului.

Specialiştii recomandă cel puţin 150 de minute de activitate fizică pe săptămână, precum mers rapid, ciclism sau înot, şi un stil de viaţă sănătos.