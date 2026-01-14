Știri 14 ianuarie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.Apoi, de la ora 10.00, va oficia slujba de pomenire a Poetului Național la statuia lui Mihai Eminescu, amplasată pe faleza Cazinoului din Constanța.Ulterior, va lua parte la manifestarea cultural-artistică „Omagiu lui Eminescu”, desfășurată în același perimetru comemorativ.Evenimentul este organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul”, A.S.C.O.R. Constanța și A.T.O.M. Constanța.Momentele recitative vor fi susținute de către studenți teologi, iar Corala „Armonia” va interpreta creații muzicale inspirate din lirica eminesciană alături de Corul de copii „Vestea cea Bună” de la Capela Tinerilor din Mamaia.Tot mâine, de la ora 16.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de parastas pentru Marele Poet la monumentul Mihai Eminescu, situat în parcul Mănăstirii Dervent.În continuare, în sala „Arhitect Dan Corneliu”, tineri interpreți și Corala „Armonia” vor susține un moment artistic cu valențe comemorative.De la ora 20.30, va oficia Acatistul Maicii Domnului, apoi va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Pompierii atrag atenția asupra pericolului crescut de incendii în sezonul rece.

Cele mai multe dintre ele au avut drept cauză mijloace de încălzire defecte sau improvizate, coșuri de fum neîntreținute și instalații electrice necorespunzătoare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că aceste situații apar frecvent în sezonul rece, iar incendiile pot fi prevenite prin verificări ale sobei și ale instalației electrice, dar și prin respectarea regulilor de siguranță.

Comisia Europeană a autorizat un tratament care încetinește progresia diabetului de tip 1.

Este vorba despre substanţa teplizumab care, administrată sub formă de perfuzie, aceasta nu vindecă, ci încetineşte progresia acestei boli cronice prin frânarea reacţiei autoimune.

Autorizarea vizează tratamentul adulţilor şi copiilor de peste opt ani care suferă de diabet de tip 1 în stadiul 2.

Până în prezent, medicamentul a fost deja aprobat în Statele Unite, Regatul Unit al Marii Britanii, China, Canada, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe şi Kuwait.

Guvernul României a decis reducerea substanțială a fondurilor destinate cheltuielilor de funcționare a cabinetelor veterinare din mediul rural.

Subvenţia lunară acordată acestora a fost înjumătățită, de la 10.000 la 5.000 de lei.

Medicii veterinari atrag atenția că suma actuală este insuficientă pentru acoperirea costurilor reale de operare şi că măsura ar putea avea ca rezultat închiderea unor cabinete, care sunt într-un număr redus în mediul rural.

Colegiul Medicilor din România dorește o nouă lege a malpraxisului.

Preşedintele forului, Cătălina Poiană, a explicat că actuala formă a legii foloseşte doar firmelor de asigurări şi nu medicilor sau pacienţilor.

Pe lângă o nouă lege a malpraxisului, alte reforme legislative susţinute de CMR sunt: o lege a profesiei medicale, o nouă lege a sănătăţii şi legea îngrijirii pacientului cu boli în stadiu terminal.

Accesul la analize și investigații imagistice decontate de stat, precum CT sau RMN, devine limitat pentru pacienții cronici.

Prima investigație de acest tip prescrisă de medic trebuie realizată în 5 zile de când a fost prescrisă, restul, se fac pe bază de programare, care poate dura luni.

Excepție de la noile reguli fac pacienții oncologici, cei cu hepatită și femeile însărcinate.

În plus, cronicii neasigurați din programele de tratament trebuie să achite contribuția pentru investigații complexe.

Schimbările au intrat deja în vigoare.

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, anul trecut.

Reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal de atac pentru răspândirea mesajelor şi ofertelor false, arată rezultatele unui studiu de specialitate.

Potrivit cercetării, persoanele cu vârste între 25 şi 34 de ani sunt de peste două ori mai expuse la înşelătorii pe rețelele sociale, comparativ cu cei peste 55 de ani.