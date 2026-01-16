Știri 16 ianuarie 2026

Aceasta este valabilă până marți 20 ianuarie, la ora 10.00.În această noapte va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Dobrogei, Munteniei, Transilvaniei și Maramureșului.Până marți, vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade.Astăzi, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte la munte, în Transilvania și Moldova și izolat în Dobrogea și Maramureș.Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Guvernul a majorat alocațiile de hrană și standardele de cost ale serviciilor pentru copii, bătrâni și persoanele cu dizabilități din centrele de zi, rezidențiale și de tip familial.

Executivul a mai decis și introducerea temporară a îngrijirilor paliative în pachetul de servicii de bază, timp de un an, până la implementarea programului național dedicat.

De asemenea, programul național de investiții Anghel Saligny va primi susținere financiară și în acest an, însă pe baza unor criterii transparente privind prioritizarea solicitărilor de transfer.

Autoritățile centrale și locale trebuie să reducă cu 10% cheltuielile de personal.

Acest lucru se va realiza prin concedieri, diminuări de sporuri sau reorganizare instituțională fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților.

Proiectul de reformă a fost publicat în transparență decizională.

Guvernul estimează că actul normativ va avea ca efect reducerea cheltuielilor statului cu peste 3 miliarde de lei în acest an și cu aproape 6 miliarde anual, după 2026.

Un student are nevoie de minim 2.000 de lei lunar pentru a se menţine la studii.

Așa arată o analiză lansată recent de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Preşedintele Alianţei, Sergiu Covaci, a declarat că bugetul necesar depăşeşte cu mult sprijinul oferit de stat studenţilor vulnerabili, în contextul în care bursa socială în România este de 925 de lei, în prezent, pe fondul unor tăieri masive în ceea ce priveşte fondul de bursă.

România este obligată să adopte transparența salarială până pe 7 iunie 2026.

Astfel, anunţurile de angajare vor trebui să conțină din vara aceasta, salariul oferit, clauzele de confidențialitate referitoare la retribuții vor trebui desființate, iar salariații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul mediu de plată al colegilor care prestează aceeași muncă.

Acestea sunt noile reguli de combatere a discriminării salariale și de reducere a decalajului de remunerare între femei și bărbați, prevăzute într-o Directivă europeană, care trebuie implementată în legislația națională.

Persoanele inactive pot reduce riscul de deces cu 30% cu doar 5 minute de exerciții fizice pe zi.

Așa arată un nou studiu, realizat pe 135.000 de persoane cu o vârstă medie de 64 de ani.

Potrivit cercetării, pe lângă cele 7-8 ore de somn necesare, exercițiile fizice, chiar și în doze mici, sunt cel mai bun instrument pentru a întârzia îmbolnăvirea și decesul, mai ales pentru persoanele cel mai puțin active.

Același studiu indică faptul că reducerea timpului petrecut pe scaun cu 30 de minute pe zi, cu plimbări scurte de câteva minute la fiecare oră, ar putea preveni între 3 și 7% din decesele premature.

2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată.

Potrivit serviciului meteorologic al Uniunii Europene, aceasta este prima dată când o perioadă de trei ani a depășit limita de 1,5°C.

Ultimii ani, din 2023 până în 2025, au fost extrem de călduroși iar motivul îl reprezintă acumularea de gaze cu efect de seră în atmosferă, din cauza emisiilor continue și a reducerii absorbției dioxidului de carbon de către absorbanții naturali, dar și atingerea unor temperaturi foarte ridicate la suprafața apei în toate oceanele.

Alți factori includ modificări ale cantității de aerosoli și nori joși, precum și variații ale circulației atmosferice.