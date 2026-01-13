Știri 13 ianuarie 2026

Aceştia au trăit în ţinutul Iliricului şi al Dunării de Mijloc, pe vremea persecuţiilor împotriva creştinilor declanşate de împăratul Licinius.Diaconul Ermil a fost dus la împărat şi acuzat că este creştin, motiv pentru care a fost întemniţat.Stratonic era însă temnicerul care îl păzea şi s-a convertit şi el la creştinism.Împăratul a aflat aceasta şi a poruncit ca cei doi să fie duşi la judecată şi apoi chinuiţi.În cele din urmă, împăratul a hotărât moartea lor prin înec în apropierea cetăţii Singidunum, Belgradul de astăzi.

Biserica Ortodoxă îl va cinsti sâmbătă pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia astăzi, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Năvodari.

După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

ANM a emis o informare meteorologică de vreme geroasă, ninsori și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.00.

În această noapte, va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est.

De asemenea, în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei.

Potrivit legii, instituțiile publice vor acorda anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei doar angajaților cu salarii de bază lunare mai mici sau egale cu 6.000 de lei, față de anul 2025, când limita era de 8.000 de lei.

Pe de altă parte, se elimină condiția ca angajatul să contribuie financiar la cumpărarea serviciilor.

Pensiile distribuite prin Poștă ajung cu întârziere la beneficiari.

Potrivit directorului Poștei Române, Valentin Ștefan, acestea sunt distribuite cu o întârziere de o săptămână, luna aceasta, după perioada prelungită de zile nelucrătoare.

Datele oficiale arată faptul că, lunar, trebuie să-și primească pensiile, la domiciliu sau direct pe card, aproximativ 4,5 milioane de români.

În mod obișnuit, pensiile sunt plătite la domiciliu între 1 și 15 ale lunii.

Guvernul a făcut o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate.

Astfel, unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus și impozitele nu erau actualizate cu rata inflației, ceea ce a generat ‘pierderi importante’ de venituri pentru autoritățile locale.

De asemenea, Executivul menționează că aplicarea măsurilor va conduce la o creștere estimată a veniturilor din această sursă cu aproximativ 3,7 miliarde de lei în anul 2026.

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care vor beneficia, în acest an, persoanele înscrise în programele naționale.

Pacienții asigurați vor avea acces la întregul pachet de servicii de bază, pe lângă tratamentele specifice programelor naționale.

În cazul pacienților fără venituri înscriși în programul de oncologie, aceștia sunt considerați asigurați și pot beneficia de medicamentele și serviciile prevăzute, până la vindecarea completă.