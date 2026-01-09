Știri 9 ianuarie 2026

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, urmată de slujba de parastas, la biserica „Sfântul Nicolae” din localitatea Sigmir, în apropierea orașului Bistrița.Apoi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugărești de obşte din Palestina, ocrotitorul spiritual al IPS Teodosie.Cu acest prilej, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Anul 2026 este „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”, în Patriarhia Română.

Hotărârea a fost luată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 25 octombrie 2024.

Propunerea celor două teme, pentru anul 2026 este argumentată în special de necesitatea pastoral-misionară a evidențierii rolului pe care familia, întemeiată prin Sfânta Taină a Cununiei, îl are atât în Biserică, cât și în societatea secularizată contemporană.

De asemenea, comemorarea, în anul 2026, a sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) aduce în prim-plan adevărul potrivit căruia, în Biserica Ortodoxă, femeia creștină este cinstită și respectată pentru rolul ei important atât în familie, cât și în comunitatea eclesială.

De-a lungul istoriei creștine, femeile au fost exemple de credință, iubire și sacrificiu, iar Biserica le recunoaște ca modele demne de urmat.

ANM a emis o informare meteorologică de ninsori, intensificări ale vântului și ger pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine, la ora 10.00.

Astfel, va ninge în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea.

Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și +3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade.

Constănțenii pot aduce brazii de Crăciun la punctele de colectare amenajate în cartierele orașului, până pe 18 ianuarie.

Containerele sunt amplasate în cartierele Poarta 6, Faleză Nord, Tomis Nord și Tomis Plus.

În cazul brăduților în ghiveci, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța propune replantarea lor în cadrul Microrezervației.

Municipalitatea atrage atenția că depozitarea brazilor pe domeniul public este ilegală și se sancționează conform normelor legale în vigoare.

Institutul Național de Sănătate Publică lansează Campania națională de informare și conștientizare dedicată promovării sănătății mintale.

Aceasta se desfășoară în perioada ianuarie-februarie, sub sloganul ‘Fii conștient! Viața trăită online are consecințe offline!’. Campania urmărește creșterea gradului de conștientizare a populației și un apel direct la acțiune împotriva dependenței de tehnologiile digitale, în contextul impactului crescut asupra sănătății mintale și bunăstării, copiii și tinerii fiind cei mai afectați.

Pe plan național, statisticile arată că peste 22.000 de copii și adolescenți din România au fost înregistrați cu tulburări de sănătate mintală și incidența cazurilor de depresie și anxietate în rândul grupelor de vârstă 7-18 ani a înregistrat o creștere constantă.

România ar putea avea la Constanța un Centru european de securitate maritimă la Marea Neagră.

Proiectul a primit sprijinul oficial al Comisiei Europene și este rezultatul unui demers al eurodeputatului Victor Negrescu.

El a explicat că acest centru ar asigura coordonarea între Uniunea Europeană, NATO și țările din zonă, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.